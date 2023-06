Polscy antyterroryści zatrzymani w Kosowie. Ich zachowanie mogło doprowadzić do zamieszek

Trzech polskich policjantów służący na misji w Kosowie po zakończeniu zmiany samowolnie opuściło jednostkę bez żadnych dokumentów. Mężczyźni przeszli na serbską stronę kosowskiej Mitrowicy, gdzie zostali zatrzymani przez miejscowych policjantów – podało RMF FM. Według nieoficjalnych ustaleń doszło do awantury z lokalnymi mieszkańcami.

Ostatecznie Polacy zostali odwiezieni do miejsca zamieszkania, a następnie wrócili do kraju samolotem, który czekał na powrót do Polski zmiany kontyngentu. Siły międzynarodowe obawiały się, że może dojść do kolejnych zamieszek. Instytucja dowodząca międzynarodową misją sporządziła raport z zatrzymania polskich antyterrorystów. Wobec mężczyzn wszczęto postępowania wyjaśniające.

