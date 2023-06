Polscy antyterroryści zatrzymani w Kosowie. Ich zachowanie mogło doprowadzić do zamieszek

Trzech polskich policjantów służący na misji w Kosowie po zakończeniu zmiany samowolnie opuściło jednostkę bez żadnych dokumentów. Mężczyźni przeszli na serbską stronę kosowskiej Mitrowicy, gdzie zostali zatrzymani przez miejscowych policjantów – podało RMF FM. Według nieoficjalnych ustaleń doszło do awantury z lokalnymi mieszkańcami.

Ostatecznie Polacy zostali odwiezieni do miejsca zamieszkania, a następnie wrócili do kraju samolotem, który czekał na powrót do Polski zmiany kontyngentu. Siły międzynarodowe obawiały się, że może dojść do kolejnych zamieszek. Instytucja dowodząca międzynarodową misją sporządziła raport z zatrzymania polskich antyterrorystów. Wobec mężczyzn wszczęto postępowania wyjaśniające.

Misja pokojowa NATO w Kosowie rozpoczęła się w 1999 r., po tym jak po 78 dniach walk powietrznych wojska serbskie zostały zmuszone do zakończenia represji wobec Albańczyków. Łącznie siły KFOR Sojuszu Północnoatlantyckiego liczą 3,8 tysiąca osób. Kosowo niepodległość ogłosiło w 2008 roku. Uznaje je ponad 100 państw. Niepodległości Kosowa nie uznaje jednak pięć państw UE, Ukraina, Rosja czy Chiny.

