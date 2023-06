Poszukiwania miliarderów w Titanie trwają. Nadzieja w robocie z Francji?

Kontakt z załogą łodzi podwodnej firmy OceanGate urwał się w niedzielę wieczorem.

Straż Wybrzeża USA poinformowała, że w środę rano do poszukiwań dołączyły trzy statki. Jeden z nich, John Cabot, jest wyposażony w sonar boczny i dołączy do jednostek Skandi Vinland i Atlantic Merlin.

Sonar boczny to system używany do "wykrywania i obrazowania obiektów na dnie morskim”. Jak działa? „Gdy statek porusza się po swojej ścieżce, układ przetworników wysyła sygnały po obu jego stronach, omiatając dno morskie jak wiązka latarki, w kształcie wachlarza. Skanowanie boczne odbywa się ze stałą prędkością i w linii prostej, umożliwiając statkowi mapowanie dna oceanu podczas podróży" – wyjaśnia Narodowa Służba Oceaniczna i Atmosferyczna, Narodowa Agencja Oceanów i Atmosfery cytowana przez CNN. Sonar boczny nie może jednak mierzyć głębokości. Często jest używany razem z innymi narzędziami, aby stworzyć bardziej rozległe badanie dna oceanicznego.

Okręt z Francji w drodze

Oczekuje się także, że francuski bezzałogowy okręt podwodny przybędzie dziś późnym wieczorem na Północny Atlantyk, aby dołączyć do poszukiwań zaginionej łodzi. Victor 6000 jest w stanie nurkować do 6000 m i może być użyty do pomocy w odzyskaniu Titana. Wrak Titanica znajduje się na głębokości około 3800 m. Robot przypłynie z Francji na pokładzie statku Atalante.

Victor 6000 może być zdalnie sterowany, aby pomóc przeciąć kable lub wykonać manewry, które pomogą uwolnić łodź, ale nie jest w stanie jej samodzielnie podnieść.Tak wygląda urządzenie.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej Straż Wybrzeża USA przekazała, że pięciu osobom znajdującym się na pokładzie łodzi podwodnej pozostało „powietrza do oddychania na około 40 godzin”. Czasu do zlokalizowania i wydobycia jednostki jest coraz mniej.

