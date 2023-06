Poszukiwania łodzi skierowano w stronę źródła dźwięków. „Została nadzieja”

Przedstawiciel Straży Wybrzeża USA kapitan Jamie Frederick w środę po południu czasu lokalnego powiedział, że poszukiwania łodzi podwodnej, która zmierzała do wraku Titanica, nie przyniosły skutku, ale będą kontynuowane. Skomentował też doniesienia o dźwiękach, które mogły dobiegać z jej wnętrza.

W środę 21 czerwca Straż Wybrzeża poinformowała, że kanadyjska załoga, biorąca udział w poszukiwaniach, namierzyła „podwodne odgłosy” w obszarze poszukiwań zaginionej jednostki. Szczegółowe informacje na ten temat zostały przekazane do dalszej analizy. W odniesieniu do tych informacji kapitan Frederick mówi, że „trzeba mieć nadzieję”, ale „nie może powiedzieć, co to za odgłosy”. Doprecyzował, że dźwięki odnotowano w środę i we wtorek, ale dane przesłane do Marynarki Wojennej w nocy są nadal „niejednoznaczne”. Zdementował informację, że odgłosy było słychać w odstępach półgodzinnych.

Kapitan Federick dodał, że poszukiwania okrętu podwodnego obejmują obszar „około dwa razy większy od Connecticut i sięgają na głębokość do dwóch i pół mili (ponad czterech kilometrów –red.)”.

Poszukiwania łodzi podwodnej z miliarderami

Funkcjonariusze amerykańskiej Straży Przybrzeżnej na bieżąco przekazują najnowsze informacje w sprawie poszukiwań łodzi podwodnej firmy OceanGate, która zmierzała do wraku Titanica. Kontakt z jednostką został utracony w niedzielę 18 czerwca, po tym jak znajdowała się pod wodą przez ok. 1 godz. 45 min. Wówczas urzędnicy szacowali, że awaryjny zapas tlenu wystarczy załodze na maksymalnie 96 godzin.

Ekipy ratunkowe czekają też na bezzałogowy okręt podwodny Victor 6000, który przybędzie dziś późnym wieczorem na Północny Atlantyk. Robot przypłynie z Francji na pokładzie statku Atalante. Victor 6000 jest w stanie nurkować do 6000 metrów i może być użyty do pomocy w odzyskaniu Titana, ale nie będzie go w stanie samodzielnie wydobyć na powierzchnię. Wrak Titanica znajduje się na głębokości około 3800 m.

