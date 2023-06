Niemka przetrzymywała kobietę jako niewolnicę. Miała w tym ukryty cel

Sąd w Koblencji na zachodzie Niemiec skazał w środę na dziewięć lat kobietę, która wstąpiła wcześniej Państwa Islamskiego (IS). Oskarżono ją o popełnienie zbrodni przeciwko ludzkości i członkostwo w zagranicznej organizacji terrorystycznej. Udowodniono, że 37-latka znęcał się nad młodą wyznawczynią jazydyzmu, religii monoteistycznej, wyznawanej głównie przez Kurdów mieszkających na pograniczu Iraku.

Szokujące zachowanie Niemki. Więziła niewolnicę

Proceder, który odbywał się w czasach, kiedy kobieta mieszkała w Syrii i Iraku miał trwać trzy lata. To nie jedyne przestępstwa, jakie popełniła Niemka. Oskarżono ją także o nakłanianie męża do gwałtu i bicia młodej, więzionej kobiety. „Wszystko to służyło zadeklarowanemu celowi Państwa Islamskiego, czyli zniszczeniu wiary jazydów” – uznali prokuratorzy cytowani przez BBC.

Stacja przypomina, że w 2014 r. bojownicy Państwa Islamskiego wtargnęli do ojczyzny mniejszości religijnej jazydów w regionie Sindżar w północnym Iraku i rozpoczęli kampanię, którą ONZ określiła jako ludobójstwo. Tysiące mężczyzn i chłopców w wieku powyżej 12 lat zostało zabitych po otrzymaniu ultimatum: nawrócenia się lub śmierci. Około 7 tys. kobiet i dziewcząt zostało zniewolonych i poddanych brutalnym nadużyciom.

Wykorzystywała młodą kobietę jako niewolnicę. Sąd skazał Niemkę

Wśród nich – jak relacjonuje BBC – była młoda kobieta, którą oskarżona Nadine K. i jej mąż wykorzystywali jako niewolnicę od 2016 roku, kiedy przeprowadzili się do Mosulu w północnym Iraku. „Udali się do Syrii, aby dołączyć do Państwa Islamskiego rok wcześniej, a później wrócili tam z kobietą, która miała wówczas około 20 lat” – dodaje stacja.

Później, w marcu 2019 roku Nadine K. i jej rodzina zostali schwytani przez siły kurdyjskie w Syrii. Następnie w ubiegłym roku aresztowano ją po repatriacji do Niemiec. Podczas procesu oskarżona zaprzeczyła, by stosowała wobec jazydki przymus, ale powiedziała, że „powinna zrobić dla niej więcej”. Ofiara, która została uwolniona w 2019 roku, zeznawała w procesie Nadine K. w lutym i była też obecna na środowym ogłoszeniu wyroku.

BBC przypomina, że w ostatnim czasie w Niemczech toczyło się wiele procesów z udziałem byłych członków Państwa Islamskiego oskarżonych o zabijanie lub znęcanie się nad jazydami. W październiku 2021 roku kobieta została skazana na 10 lat więzienia za zabicie Jazydki, którą ona i jej mąż kupili jako niewolnicę. Miesiąc później niemiecki sąd wydał pierwsze na świecie orzeczenie, które uznało zbrodnie przeciwko jazydom za ludobójstwo.

