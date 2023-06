Ukraińcy zniszczyli unikalny sprzęt Rosjan. To nowość w armii Putina

Film udostępniła fundacja „Powiernis żiwim”, która pomaga żołnierzom ze 128 brygady. „Unikalne wideo. Żołnierze 128. Brygady Górskiej, którym regularnie pomaga Fundacja, znaleźli i zniszczyli pojazd bojowy rosyjskiego systemu minowania narzutowego "Zemledelie". Ogień artyleryjski został skorygowany przez Leleka-100 (ukraiński bezzałogowy statek powietrzny przeznaczony do rozpoznania – red.)” – czytamy w komentarzu fundacji.

„Pojazd został zniszczony na jednej z najgorętszych linii frontu – tam, gdzie trwa walka o odbicie naszych terytoriów” – dodano. „Zemledelie miało zaminować teren, aby wpłynąć na deokupację. Zamiast tego stało się jeszcze jedną stertą spalonej metalowej konstrukcji” – podsumowała fundacja.

Jak działa ISDM Zemledelie?

Zemledelie to rosyjski system zdalnego minowania narzutowego. Wykorzystywany jest do szybkiego tworzenia pól minowych na niebezpiecznych terenach, bez konieczności angażowania na miejscu personelu wojskowego. System tworzy pola minowe w odległości od 5 do 15 kilometrów. Jego twórcy twierdzą, że jest w stanie budować pola minowe o dowolnej złożoności, w tym takie z przejściami dla swoich żołnierzy.

System składa się z wozu bojowego na podwoziu KamAZ, pojazdu transportowo-ładującego oraz kontenerów z amunicją inżynieryjnych. Posiada dwie jednostki po 25 pocisków każda. Dzięki temu jednostka może szybko wystrzelić 50 rakiet kalibru 122 załadowanych minami. Ładunki spadają na wybrany teren na spadochronach.

System wyposażony jest w system nawigacji satelitarnej, komputer i stacje pogodową. Ma to umożliwić dokonywanie korekt i uwzględnianie wpływu pogody na lot pocisków.

To nowość w armii Federacji Rosyjskiej. Zemledelie zostało zaprezentowane po raz pierwszy 24 czerwca 2020 roku w Moskwie podczas parady wojskowej.

