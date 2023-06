Przełom ws. zaginionej łodzi? „Znaleziono szczątki”

Amerykański korespondent Sky News przekazał, że chociaż szczegóły dotyczące szczątków nie zostały potwierdzone, „nie wygląda to dobrze”. – Szczerze mówiąc, użycie słowa szczątki wcale nie brzmi dobrze. Mówimy o poszukiwaniach na głębokości, gdzie ciśnienie wody jest tak ogromne, że może wyrządzić znaczne szkody – zaznaczył.

– Więc gdyby wydarzyło się najgorsze, a nie wiemy, czy tak jest, a statek został w jakiś sposób rozbity przez ciśnienie na tej głębokości, słowo szczątki absolutnie pasowałoby do tego najgorszego scenariusza – dodał.

Najnowsze informacje ws. zaginionej łodzi. Straż przybrzeżna znalazła szczątki

Na godzinę 21 czasu polskiego zaplanowano konferencję prasową straży przybrzeżnej. Wtedy mają zostać przekazane potwierdzone informacje.

„Pole szczątków zostało odnalezione w obrębie obszaru poszukiwań blisko Titanica. Eksperci połączonego dowództwa analizują te informacje” – podano.

Ekspert ds. nurkowania, a zarazem przyjaciel pasażerów łodzi David Mearns przekazał, że szczątki obejmują „ramę do lądowania i tylną osłonę z łodzi podwodnej”.

Możliwy przełom ws. Titana. Straż przybrzeżna wydała krótki komunikat

Wcześniej amerykańska straż przybrzeżna poinformowała, że według szacunków, załodze zaginionego Titana skończył się już tlen. W poprzednim komunikacie podkreślono jednak, że nie pewności co do sytuacji panującej na pokładzie jednostki i nie wiadomo, jakie dokładnie zapasy tlenu znajdowały się na jej wyposażeniu. Estymacja służb zakładała, że uczestnicy podwodnej wycieczki mają tlenu na 96 godzin.

Eksperci podkreślają, że są to jedynie szacunki, a o tempie zużycia tlenu decyduje wiele czynników, w tym m.in. sposób, w jaki oddycha załoga Titana, czyli tempo i głębokość oddechu. Ratownicy wykorzystują w poszukiwaniach cały dostępny sprzęt. Kluczowy może się tu okazać francuski robot głębinowy Victor 6000. To on miał odnaleźć wspomniane w komunikacie „pole szczątków” .

