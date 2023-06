Niepokojące informacje z Watykanu. Papież Franciszek skarży się na swój stan zdrowia

W środę 7 czerwca Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowało, że Ojciec Święty jeszcze tego samego dnia w klinice Gemelli przejdzie zabieg laparotomii, czyli otwarcia jamy brzusznej. Jak przekazano, zespół medyczny opiekujący się Franciszkiem zdecydował, że zabieg jest konieczny z powodu przepukliny, która wywołuje ból. Watykan codziennie przekazywał raporty o przebiegu procesu rekonwalescencji papieża.

Najnowsze informacje o stanie zdrowia papieża. „Mój oddech nie jest dobry”

Franciszek spędził dziewięć dni w szpitalu, a od czasu wyjścia z placówki miał napięty harmonogram spotkań, w tym rozmowy z prezydentami Kuby i Brazylii. Wczoraj, w czwartek 22 czerwca, miał zaplanowanych osiem wydarzeń.

W czasie jednego z nich papież pominął odczytanie zaplanowanego przemówienia. Przyznał, że nadal nie wrócił do pełni sprawności po operacji, którą niedawno przebył. Przekazał, że ma problemy z oddychaniem. – Mój oddech nie jest dobry – powiedział krótko Franciszek. Jednocześnie papież w humorystyczny sposób odpowiedział na pytanie zatroskanej o jego stan zdrowia osoby. – Wciąż żyję – stwierdził z uśmiechem, a tego typu odpowiedzi udzielał już po wcześniejszym pobycie w szpitalu, gdy zdiagnozowano u niego zapalenie oskrzeli.

Napięty grafik papieża Franciszka. „Jestem gotowy. Nie mogę się doczekać”

Niedawno Watykan ogłosił, że w dniach 2-6 sierpnia papież uda się z pielgrzymką do Portugalii, gdzie odbędą się XXXVIII Światowe Dni Młodzieży. – Lekarz powiedział mi, że mogę podróżować – przekazał Franciszek, którego wypowiedź cytuje Vatican News. Papież podkreślił, że wyczekuje tego wydarzenia. – Do spotkania w Lizbonie pozostało 40 dni, to jak Wielki Post. Jestem gotowy. Nie mogę się doczekać – dodał Ojciec Święty.

