Śmierć Anastazji Rubińskiej. Polscy detektywi podważają ustalenia greckich mediów

W czwartek greckie media poinformowały, że 32-letni obywatel Bangladeszu został oskarżony o zabójstwo Anastazji Rubińskiej. Śledczy odnaleźli w jego mieszkaniu ślady DNA 27-latki, w tym blond włos i zakrwawioną koszulkę. Jednak w postawieniu zarzutu zabójstwa decydujący wpływ miały również kolejne dowody. Grecka stacja ERT ujawniła, że śledczy dotarli do nagrania z monitoringu, na którym widać, że 32-letni Banglijczyk wyszedł z domu w towarzystwie 27-letniej Polki. Z doniesień greckich mediów wynika również, że Anastazja mogła zostać zamordowana w innym miejscu, niż odnaleziono zwłoki.

Inną wersję przedstawiają polscy detektywi, którzy prowadzili swoje śledztwo na wyspie Kos. Cytowana przez Radio Zet Ewelina Tomaszek zauważa, że zgodnie z doniesieniami greckich mediów, miejsce odnalezienia ciała było wcześniej przeszukiwane. – To miejsce było przeszukiwane przy pomocy drona. Mógł on nie zlokalizować ciała Anastazji pomiędzy drzewami i krzakami – zaznaczała detektyw. – Być może miejsce, w którym odnaleziono ciało, to również miejsce zbrodni – dodała.

Polscy detektywi uważają również, że greckie media podają sprzeczne informacje związane związane m.in. z wątkiem odnalezionego telefonu Anastazji, z którego 32-letni Banglijczyk miał usuwać zdjęcia i zapisy rozmów. Według Polaków, Anastazja posiadała dwa telefonu, oba z systemem Android, a znaleziony telefon o najprawdopodobniej iPhone. – Do kogo w takim razie należy telefon widoczny w publikacjach medialnych? – zastawiał się Dawid Burzacki.

32-latek z Bangladeszu z zarzutem zabójstwa

Nowe ustalenia greckich śledczych doprowadziły do postawienia Banglijczykowi zarzutu zabójstwa Anastazji Rubińskiej.

Przyczynę śmierci Anastazji potwierdziła sekcja zwłok, o której wynikach poinformowały w czwartek greckie media. Z dokumentów, do których dotarli tamtejsi dziennikarze, wynika, że 27-letnia Polka została uduszona. – To była trudna sekcja zwłok. Śmierć Anastazji z Wrocławia nastąpiła w wyniku uduszenia, ale nie można określić, czy została spowodowana ludzką ręką, czy liną – przyznał lekarz w rozmowie z CNN Greece.

