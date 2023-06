Senatorowie USA chcą odstraszyć Rosję. „Takie działania należy zakwalifikować jako atak na Sojusz”

Projekt rezolucji przygotowali republikanin Lindsey Graham i demokrata Richard Blumenthal. „Jakiekolwiek użycie na Ukrainie taktycznej broni jądrowej przez Rosję lub Białoruś lub uderzenie na obiekt jądrowy z uwolnieniem promieniowania będzie nieuchronnie stanowić bezpośrednie zagrożenie dla sąsiednich państw członkowskich NATO. Tak więc takie działania należy zakwalifikować jako atak na sam Sojusz” – stwierdzili na konferencji prasowej.

Senatorowie przekonywali, że „rozproszenie skażenia radioaktywnego na terytorium NATO, powodujące znaczne szkody dla życia ludzkiego” powinno skutkować uruchomieniem artykułu 5. Traktatu Północnoatlantyckiego. – Najlepszym sposobem na powstrzymanie tego zagrożenia jest zrozumienie przez Rosję Putina, jakie konsekwencje będzie miało dla niej jej użycie – będzie w stanie wojny z NATO – stwierdził senator Graham, który oceniał, że „groźba użycia przez Rosję ładunku nuklearnego jest realna”.

Putin mówił o użyciu broni nuklearnej

Władimir Putin podczas przemówienia na Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Petersburgu 16 czerwca stwierdził, że „użycie broni jądrowej przez Rosję jest z pewnością teoretycznie możliwe, jeśli istnieje zagrożenie suwerenności i integralności terytorialnej”. – Broń jądrowa została stworzona w celu zapewnienia naszego bezpieczeństwa w najszerszym tego słowa znaczeniu – kontynuował rosyjski przywódca. Putin wtrącił jednak, że na razie „nie ma takiej potrzeby”, choć odgrażał się, że Rosja ma więcej głowic jądrowych niż kraje NATO.

– Społeczność światowa nie pozwoli prezydentowi Władimirowi Putinowi, który wielokrotnie sugerował możliwość użycia broni nuklearnej, faktycznie użyć jej w Ukrainie – oświadczył w rozmowie z BBC prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dodał jednak, że jego zdaniem rosyjski przywódca i tak by się na to nie zdecydował. – Myślę, że boi się o swoje życie. Wierzę, że jeśli nie przestanie grozić światu bronią nuklearną, świat znajdzie sposób, by pozbawić go życia – stwierdził.

