Saakaszwili ostrzega przed „czerwonym przyciskiem” Putina: nie wykluczam uderzenia na Rzeszów

- Wszystko, co Putin robił w ostatnich miesiącach, to przygotowania do naciśnięcia czerwonego guzika – ocenił były prezydent Gruzji. Micheil Saakaszwili „nie wyklucza” uderzenia taktyczną bronią nuklearną na największe centrum logistyczne w Rzeszowie.

Były prezydent Gruzji w artykule dla „Ukraińskiej Prawdy” przypomina spotkanie z 2009 r., kiedy rozmawiał z ówczesnym wiceprezydentem USA Joe Bidenem. Na kolacji, w której uczestniczył także obecny dyrektor CIA Billem Burnsem, a wtedy pierwszy zastępca sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych, mówiono o tym, jak w przyszłości może zachować się Rosja. Były prezydent Gruzji ostrzega przed planami Putina. Nie wyklucza uderzenia na polskie miasto „Mówiłem im, że Władimir Putin użyje taktycznej broni nuklearnej na terytorium Ukrainy, żeby wszystkich zastraszyć i zdyskredytować NATO” – przypomniał Saakaszwili, po czym dodał, że choć wtedy uważano jego twierdzenia za wytwór wyobraźni, to „teraz amerykański prezydent po raz pierwszy powiedział o tym poważnie”. „Uważam, że wszystko, co Putin robił w ostatnich miesiącach, jest przygotowaniem do naciśnięcia czerwonego guzika” – stwierdził były prezydent Gruzji. Saakaszwili jest przekonany, że rosyjski prezydent zdaje sobie sprawę, że nie będzie w stanie utrzymać Krymu, więc przed wejściem tam ukraińskich wojsk będzie się starał w jakiś sposób zabezpieczyć. Saakaszwili stawia sprawę jasno: nie wykluczam uderzenia na Rzeszów ”Aby temu zapobiec, Putin planuje uderzyć taktyczną bronią nuklearną w ośrodek decyzyjny, czyli centrum Kijowa. Najprawdopodobniej wcześniej na Białorusi zostanie rozegrana jakaś prowokacja, aby pokazać, że to Mińsk skłonił Moskwę do działań w obronie sojusznika. Wszystko to spowoduje gwałtowne przyspieszenie wojny„ – ocenił. Jego zdaniem, Władimir Putin może pójść o krok dalej”.Jednocześnie nie wykluczam uderzenia taktyczną bronią nuklearną na największe centrum logistyczne w Rzeszowie, w celu automatycznego uruchomienia piątego artykułu NATO. Zakładam, że chodzi o 2-3 rakiety nuklearne, a NATO ograniczy się do odpowiedzi konwencjonalnej. Czytaj też:

