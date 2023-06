Meghan Markle zanotowała najgorszy wynik w historii. Tylko Andrzej wypada słabiej

Meghan Markle nie ma ostatnio dobrej passy. Nie tak dawno pojawiło się ogłoszenie o skasowaniu po 1. sezonie jej podcastu tworzonego dla Spotify. Dziś złe wieści przyszły z Wielkiej Brytanii. Jak pokazuje czerwcowe badanie YouGov, podczas gdy rośnie poparcie dla głównych członków rodziny królewskiej, Meghan Markle znajduje się na przeciwnym biegunie.

Meghan Markle na sondażowym dnie

Amerykanka w najnowszym sondażu zanotowała najniższy w historii poziom popularności. Żona księcia Harry’ego otrzymała 21 proc. głosów pozytywnych przy 68 proc. negatywnych ocen, co daje wynik netto -47. Jak podaje pracownia, to najniższy wynik, od kiedy w 2017 roku włączono Meghan Markle do sondażu. Gorzej od niej wypada jedynie skandalista książę Andrzej. Brat Karola III notuje wynik na poziomie -71.

Tylko nieco lepiej od żony postrzegany jest książę Harry, który może liczyć na wynik -36 netto (spadek o 2 w porównaniu do kwietnia). Brytyjczycy o wiele lepiej oceniają jego brata – księcia Williama. Następca tronu i jego małżonka, księżna Kate, notują wyniki na poziomie odpowiednio +59 i +57 punktów.

Karol III mniej popularny od siostry

Mieszane uczucia ankietowani mają co do samego króla i jego żony. Karol III może liczyć na 62 proc. głosów pozytywnych i 30 proc. negatywnych, co daje wynik +32.Większy powód do zmartwień może mieć Camilla, którą postrzega pozytywnie 46 proc. badanych, a negatywnie – 42 proc. Daje to zaledwie +4pkt netto.

Na tle rodziny zdecydowanie wyróżnia się, księżniczka Anna. Siostra Karola III ma najlepsze notowania spośród wszystkich royalsów. Pozytywnie ocenia ją łącznie około 73 proc. Brytyjczyków, podczas gdy negatywnie – zaledwie 13 proc. To pozwala Annie uzyskać świetny wynik netto + 60 punktów.

