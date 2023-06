Takich starć nie było w Izraelu od 20 lat. „Nadszedł czas, by wysłać tam czołgi i lotnictwo”

Ostatnia operacja izraelskiej armii na Zachodnim Brzegu zapowiadała się na rutynową. Żołnierze weszli do położonego w północnej części tego regionu Dżeninu z misją znalezienia i zlikwidowania dwóch bojowników, powiązanych z Palestyńskim Islamskim Dżihadem. Akcja nie poszła jednak po myśli Izraelczyków. Bojownicy stawili większy niż się spodziewano opór. Przyłączyła się do nich również ludność cywilna, co doprowadziło do krwawej jatki. Do pomocy przy ewakuacji swoich ludzi, izraelska armia wysłała śmigłowiec szturmowy. W starciu zginęło pięciu Palestyńczyków, w tym 15-latek. Blisko stu zostało rannych. Obrażenia odniosło też kilku żołnierzy.

Izraelskie wojsko regularnie przeprowadza rajdy na miejsca pobytu palestyńskich bojówkarzy. Tylko w tym roku i tylko w Dżeninie doszło już do kilku podobnych akcji. W styczniu armia Izraela dokonała nalotu na obóz dla uchodźców, celem wyłapania przebywających tam bojówkarzy. Wtedy również nie obyło się bez wymiany ognia i ofiar w cywilach. W sumie zginęło 10 osób. 20 kolejnych zostało rannych. W marcu żołnierze zastrzelili w Dżeninie dwóch Palestyńczyków, podejrzewanych o działalność terrorystyczną.

Za każdym razem Palestyńczycy grozili działaniami odwetowymi. Ze Strefy Gazy wystrzeliwane były zresztą pojedyncze rakiety, wycelowane w terytorium Izraela. Jednak ostatnie wydarzenia wyjątkowo mocno przywodzą na myśl skojarzenia z drugą intifadą – palestyńskim powstaniem przeciwko Izraelowi. Wtedy Dżenin był miejscem tygodniowej batalii, w której życie straciło ponad 50 Palestyńczyków i przeszło 20 izraelskich żołnierzy. To wówczas po raz ostatni użyto śmigłowców szturmowych.

W akcie odwetu po zajściach w Dżeninie sprzed kilku dni, doszło do zabójstwa czterech mieszkających na Zachodnim Brzegu Izraelczyków. Tym razem zemsty szukali samoorganizujący się żydowscy osadnicy – w czasie kilkugodzinnych ataków na palestyńskie osiedla rannych zostało ponad 30 osób. Podpalono 140 aut.

Eskalacja trwa od miesięcy. Obejmuje i zwiększoną aktywność izraelskiej armii, i wypowiedzi oraz gesty tamtejszych polityków. A także radykalizację Palestyńczyków. Dlatego znowu wróciły obawy o trzecią intifadę.