Dyrektor generalny OceanGate lekceważył ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa Titana. Są dowody

Dyrektor generalny OceanGate Stockton Rush wielokrotnie odrzucał ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa łodzi podwodnej Titan. Tak wynika z maili, które wysyłał do niego wiodący specjalista w dziedzinie eksploracji głębin morskich Rob McCallum. W wiadomościach, do których dotarło BBC, można przeczytać, że szefowi OceanGate zarzucono potencjalne narażenie na ryzyko jego klientów oraz całej branży.

Dyrektor generalny OceanGate zignorował zagrożenia ws. Titana. „On jest niezatapialny”

McCallum „błagał Rusha o zachowanie wszelkiej ostrożności podczas testów i prób morskich”. Wezwał też go do zaprzestania korzystania z łodzi podwodnej do komercyjnych wycieczek, dopóki nie zostanie ona przetestowana i sprawdzona przez niezależny organ oraz uzyska certyfikację. Ekspert w marcu 2018 r. pisał też do dyrektora generalnego OceanGate, że „w swojej pogoni za Titanikiem odzwierciedla słynny okrzyk: On jest niezatapialny”.

W liście do OceanGate ostrzegano przed potencjalnymi „katastrofalnymi” skutkami. Krytykowano m.in. użycie włókna węglowego jako materiału. W odpowiedziach Rush stwierdził, że „jest zmęczony ludźmi z branży, którzy próbują użyć argumentu bezpieczeństwa, aby powstrzymać innowacje i wykluczyć nowych uczestników przed wejściem na ich mały rynek”.

Implozja łodzi podwodnej Titan. Wyciekły wiadomości do Stocktona Rusha

Szef OceanGate zapewniał, że jest „wystarczająco wykwalifikowany, aby rozumieć ryzyko związane podwodną eksploracją w nowym pojeździe”. „Zbyt często słyszeliśmy bezpodstawne okrzyki, że kogoś zabijemy. Traktuję to jako osobistą zniewagę” – pisał szef OceanGate. Dyskusja zakończyła się po tym, jak prawnicy OceanGate zagrozili McCallumowi podjęciem kroków prawnych.

