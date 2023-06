Aleksandr Łukaszenka przerywa milczenie. „Muszę wyjaśnić nasze stanowisko”

NA ŻYWO: Pilna narada Putina ze służbami bezpieczeństwa. „Rosjanom pokazano 34 sekundy”

– Wielu naszych obywateli wzięło to sobie do serca, bo ojczyzna jest jedna. Biorąc pod uwagę rolę Białorusi w rozwiązaniu tego konfliktu, muszę w tym gronie powiedzieć kilka słów o tym, co się stało, wyjaśnić nasze stanowisko i podjęte decyzje, zwłaszcza w świetle ostatnich insynuacji, które pojawiają się coraz częściej – powiedział samozwańczy prezydent.

Łukaszenka reaguje na sytuację w Rosji. „Wydałem rozkaz o przygotowaniu armii”

Łukaszenka przyznał, że podczas próby puczu w Rosji wydał rozkaz o przygotowaniu armii do pełnej gotowości bojowej. – Nikt się nie sprzeciwił, żadnej rodziny, żadnych żon, żadnych dzieci, żadnych krewnych. Wszystkie siły były przygotowane – zapewniał.

We wtorkowym oświadczeniu przekonywał, że Białoruś ma do czynienia z niewykle trudnym okresem w historii. – Groźba nowego globalnego konfliktu nigdy nie była tak bliska jak dzisiaj – powiedział. – Po raz kolejny próbują wysadzić nasz kraj, cały nasz region, zdezorientować ludzi. Chcą narzucić własne zasady, ustanowić własny porządek. Porządek, w którym nie będzie już ani naszych krajów, ani narodów – dodał.

