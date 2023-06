Ruch Prigożyna zapoczątkuje serię? „Ktoś w Rosji odważy się rzucić wyzwanie Putinowi”

– To oczywiste, że jego (Władimira Putina – red.) armia jest niezdolna do osiągnięcia swoich strategicznych celów w Ukrainie. Zdaje sobie sprawę, że jego pion władzy został zachwiany. Pozostał mu więc tylko jeden argument w kieszeni – powiedział Dmytro Kułeba. Szef MSZ Ukrainy odniósł się również do operacji, którą zainspirował Jewgienij Prigożyn.

Źródło: CNN