Samolot Prigożyna leciał w stronę Moskwy. Nagle zniknął z radarów

Śmiertelny atak na Kramatorsk. Wśród rannych są cudzoziemcy

We wtorek Aleksandr Łukaszenka poinformował, że Jewgienij Prigożyn dotarł na Białoruś. Stwierdził także, że zostały wypełnione obietnice złożone przez Putina i ujawnił informacje o sobotnich negocjacjach. Przybycie szefa wagnerowców jest efektem ustaleń pomiędzy nim a białoruskim dyktatorem. To właśnie prezydent Białorusi miał być główną stroną negocjacji w sprawie zaprzestania idącego w stronę Moskwy „Marszu Sprawiedliwości”. Jednak samozwańczy prezydent apeluje, by „nie robić z niego bohatera”.

Tajemniczy lot Jewgienija Prigożyna. Samolot zniknął z radarów nad Moskwą

W ciągu ostatnich dni Embraer Legacy 600, którym porusza się Prigożyn jest pod bacznym okiem analityków. Grupa „Białoruski Gajun” zwróciła uwagę, że we wtorek wieczorem samolot o numerze końcowym RA-02795 znów poderwał się w powietrze. Prywatny odrzutowiec wystartował z lotniska wojskowego Maczuliszcze pod Mińskiem o godzinie 22:39 czasu lokalnego i skierował się w stronę Rosji.

Według grupy, samolot Prigożyna przebywał w Maczuliszczach przez 14 godzin i 59 minut. Z danych serwisu FlightRadar24 wynika, że Embraer przekroczył granicę białorusko-rosyjską i leciał w kierunku Moskwy. Będąc już nad obwodem moskiewskim, wyłączono transpondery. W efekcie maszyna zniknęła z radarów.

Prigożyn wrócił do Rosji? Prześledzono aktywność szefa wagnerowców

Analitycy zwrócili uwagę także na inną aktywność. W tym samym czasie z lotniska wystartował drugi odrzutowiec o numerze końcowym RA-02878, który rano 27 czerwca przyleciał do Maczuliszczy z Petersburga. Ten samolot, według FlightRadar24, również przekroczył granicę i leci do Petersburga.

Przypomnijmy, że tego samego dnia uwagę tysięcy internautów przykuły doniesienia o locie rosyjskiego samolotu rządowego do USA. Z lotniska Wnukowo pod Moskwą wystartował rosyjski Ił-96, który należy do Specjalnego Pułku Lotniczego i jest wykorzystywany do przewozu władz Rosji. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa ucięła spekulacje

