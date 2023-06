Mieszkańcy Korei Południowej odmłodnieli rok lub dwa. To skutek zmiany przepisów

Nowy sposób zastąpi stosowany dotychczas tradycyjny. W systemie wiekowym najczęściej używanym w życiu codziennym mieszkańców Korei Południowej ludzie są uznawani za rocznych w chwili urodzenia. Kolejny rok jest dodawany każdego 1 stycznia.

Agencja Reutera zauważa, że kraj od wczesnych lat 60. XX wieku stosuje międzynarodową normę liczenia wieku od zera przy urodzeniu i dodawania roku do każdego dnia urodzin w przypadku dokumentów medycznych i prawnych. Mimo to wielu mieszkańców Korei Południowej nadal stosowało tradycyjną metodę we wszystkich innych aspektach.

Nowy sposób liczenia wieku w Korei Południowej

W grudniu Korea Południowa uchwaliła przepisy mające na celu zniesienie tradycyjnej metody i pełne przyjęcie międzynarodowego standardu.

– Spodziewamy się, że spory prawne, skargi i zamieszanie społeczne, które zostały spowodowane sposobem obliczania wieku, zostaną znacznie ograniczone – powiedział w poniedziałek minister legislacji rządowej Lee Wan-kyu.

Nowy standard wydaje się być akceptowany przez znaczną większość Koreańczyków. 86 proc. mieszkańców tego kraju stwierdziło, że po wejściu w życie nowych przepisów wykorzystałoby wiek międzynarodowy w swoim codziennym życiu.

–W przyszłym roku miałem skończyć 30 lat (zgodnie z tradycyjnym koreańskim systemem wiekowym), ale teraz odzyskałem trochę czasu i bardzo mi się to podoba. To świetnie poczuć się znowu młodszym – powiedział Choi Hyun-ji, 27-letni pracownik biurowy z Seulu.

Jeszcze inny system wiekowy w Korei Południowej istnieje dla poboru do wojska, rozpoczęcia edukacji i obliczania wieku uprawniającego do picia alkoholu i palenia papierosów. Wiek jest obliczany od zera w chwili urodzenia, a rok jest dodawany 1 stycznia (a nie w dniu urodzin). Koreańscy urzędnicy powiedzieli, że ta metoda na razie będzie stosowana.

Czytaj też:

Zamek Krzyżtopór w k-popowym teledysku. Miliony wyświetleń na YouTubeCzytaj też:

Koreańczycy są o rok starsi od mieszkańców innych państw. Teraz chcą to zmienić