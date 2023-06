To nie przypadek, że Rosjanie zaatakowali pizzerię w Kramatorsku. „To była kwestia czasu, aż w to je*ną”

RIA to lokal znany niewątpliwie wszystkim dziennikarzom pracującym kiedykolwiek na Donbasie. I w tym miejscu należy chyba powiedzieć „niestety”. Spotykali się tam nie tylko przedstawiciele mediów, ale też wolontariusze i wojskowi, bo stolików było bardzo dużo, a i kuchnia pozwalała normalnie zjeść.

Kramatorsk, to miasto, w którym ubiegłym roku mieszkałam przez kilkanaście tygodni. Mimo stałych ostrzałów zawsze starało się żyć normalnie. Choć wtedy sklepy działały od 8 do 16, to były normalnie zaopatrzone, a po kryzysie paliwowym pracę wznowiły także stacje benzynowe.

Symbolem niezłomności Kramatorska był kursujący po mieście trolejbus, który był przywracany na trasę jak najszybciej po wyłączeniach prądu.