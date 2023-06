Zełenski spotkał się z Dudą i Nausedą w Kijowie. „Ukraina zwycięży”

W środę 28 czerwca po godz. 15 w Kijowie rozpoczęła się konferencja prasowa prezydentów Ukrainy, Polski i Litwy. Wołodymyr Zełenski skierował w stronę Andrzeja Dudy i Gitanasa Nausedy podziękowania za wspieranie Ukrainy w wielu wymiarach – dzięki dostawom broni i za sprawą humanitarnych gestów. – Omówiliśmy krok po kroku to, co się dzieje na froncie. Omówiliśmy też kwestię dołączenia Ukrainy do NATO. To jest bardzo ważne dla całej Europy – powiedział prezydent Ukrainy.

– Rosja przegra w tej wojnie i nikt na świecie w to nie wątpi, a my zdobędziemy pokój i realne, trwałe bezpieczeństwo dla naszych narodów. Wszyscy razem, w jedności, wzmacniając się nawzajem, wzmacniając nasze grono i nasze wspólne europejskie życie – podkreślił Wołodymyr Zełenski. Lider państwa zaatakowanego przez Rosjan wspomniał, że dzisiaj w Ukrainie obchodzone jest szczególne święto: Dzień Konstytucji.

Andrzej Duda w Kijowie. „Ukraina jest suwerenna, niepodległa, dumna i wolna”

Do tego wydarzenia odniósł się już na wstępie swojego przemówienia Andrzej Duda. – Przede wszystkim chcemy pogratulować i serdecznie, po przyjacielsku, po sąsiedzku, uścisnąć zarówno prezydenta Wołodymyra Zełenskiego jak i wszystkich naszych sąsiadów, braci Ukraińców w związku z Dniem Konstytucji – rozpoczął prezydent Polski.

– Ukraina jest suwerenna, niepodległa, dumna i wolna. I taką będzie, bo Ukraina zwycięży, mimo rosyjskiej agresji, mimo wojny, mimo tego, że została prawie półtora roku temu napadnięta przez dużo silniejszego wroga, niespodziewanie, bez żadnej przyczyny, usprawiedliwienia, z czystej woli zniewolenia Ukrainy i społeczeństwa ukraińskiego. Społeczeństwo Ukrainy powiedziało: „nie”. Wszyscy stanęli bohatersko do obrony ojczyzny i bronią jej także dzisiaj – mówił Andrzej Duda. Prezydent Polski dodał, że dzięki pomocy dla Ukrainy, którą dostaje od sojuszników, żołnierze broniącego się kraju, w ramach prowadzonej kontrofensywy, wypychają okupantów ze swoich terytoriów.

Szczyt NATO w Wilnie. „Wierzymy, że bezpieczeństwo Ukrainy to także bezpieczeństwo nas wszystkich”

Andrzej Duda wspomniał również o zbliżającym się szczycie NATO, który odbędzie się w Wilnie. – Głęboko w to wierzymy i wszystko czynimy, żeby ten szczyt był rzeczywiście szczytem decyzyjnym, aby wzmocnił bezpieczeństwo naszej części Europy, bo głęboko w to wierzymy, że bezpieczeństwo Ukrainy to także bezpieczeństwo nas wszystkich – podkreślił prezydent Polski i dodał, że ma nadzieję, że „w miarę niedalekiej przyszłości” Ukraina stanie się pełnoprawnym członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Gitanas Nauseda również nawiązał do Dnia Konstytucji, który obchodzi Ukraina. – Każdy naród pisze swoją konstytucję atramentem, ale mało kto jest zmuszony do pisania tego dokumentu krwią, a Ukraina to robi już od 2014 roku. Broni swojej niepodległości, swojej suwerenności. Broni prawa, swojej tożsamości, flagi i godła. Broni drogi, którą obrała, do wolnego zachodniego świata, UE i NATO – powiedział prezydent Litwy.







