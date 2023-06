Kamerdyner królowej Elżbiety przejrzy jej prywatne zapiski. Zlecił to król

Już niedługo część prywatnej korespondencji królowej Elżbiety II oraz osobistych zapisków, w tym fragmenty prowadzonych przez nią latami dzienników, może został upublicznione. Decyzję o tym, co ma zostać ujawnione publicznie, a co pozostanie zarchiwizowane zdecydować ma jej zaufany lokaj Paul Whybrew, który na dworze królewskim nazywany jest „Wysokim Pawłem”. Zadanie to powierzył mu sam król Karol III. Zdaniem niektórych jest jednak na to za wcześnie.

Prywatne dzienniki królowej Elżbiety

Tym co najbardziej interesuje potencjalnych przyszłych odbiorców jest prywatny dziennik królowej Elżbiety II. Monarchini prowadziła je przez całe swoje panowanie. Obejmujące 70 lat zapiski mogłyby dać wgląd w myśli i poglądy przedstawicielki Windsorów na niespotykanym dotąd poziomie.

W podobny sposób przetworzone zostały dzienniki jej poprzedniczki – królowej Wiktorii. Licząca ponad 140 tomów kolekcja została w pełni zeskanowana i udostępniona w internecie.Czy tak się jednak stanie także w tym przypadku zdecyduje zaufany kamerdyner Elżbiety II.

Paul Whybrew służył królowej przez 44 lata

Paul Whybrew, nazywany na dworze „Wysokim Paulem” ze względu na 192 cm wzrostu, służył królowej od 1978 roku, czyli 44 lata. Przez ten czas zdobył jej zaufanie do tego stopnia, że nawet zdarzało im się wspólnie zasiadać przed telewizorem, co nie jest spotykane w relacjach dworskich.

To m.in. dzięki niemu powstrzymano Micheala Fagana, który w 1982 roku wtargnął do sypialni Elżbiety II w Pałacu Buckingham. Wystąpił on także w krótkim filmie komediowym, który został wyemitowany podczas ceremonii otwarcia Letnich Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 2012 roku. Wyskoczył on tam, w towarzystwie „królowej” i wcielającego się w rolę Jamesa Bonda Daniela Craiga z lecącego helikoptera.

Czytaj też:

Drugi Polak w historii poleci w kosmos. Sławosz Uznański pokonał 22 tys. kandydatówCzytaj też:

Grzegorz Krychowiak chce porozmawiać z Fernando Santosem. Ma do niego żal