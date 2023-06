Putin przejął kontrolę nad Grupą Wagnera? „Wykonują polecenia”

Rosyjskie władze postanowiły przejąć kontrolę nad najemnikami z Grupy Wagnera za granicą – pisze w czwartek „The Wall Street Journal”. Gazeta opisuje podróż wiceministra spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergieja Wierszynina do Damaszku, gdzie miał osobiście poinformować syryjskiego prezydenta Baszara al-Assada, że Grupa Wagnera nie będzie już samodzielnie działać w tym kraju. Źródło „WSJ” podało, że najemnicy otrzymali „rozkaz przybycia do rosyjskiej bazy w Latakii i wykonali go”.

Nowe doniesienia o Grupie Wagnera. „Wykonali rozkaz” Moskwy

Dziennik zwraca też uwagę na rozmowę telefoniczną kierownictwa rosyjskiego MSZ z prezydentem Republiki Środkowoafrykańskiej Faustinem-Archange Touadérem, którego ochroną osobistą zajmują się najemnicy. Strona rosyjska zapewniła go – pisze „WSJ” – że bunt Prigożyna nie wpłynie na pracę Grupy Wagnera w republice.

Artykuł wskazuje, że poza Rosją (i Ukrainą) jest około 6 tys. najemników Grupy Wagnera. Ich obecność w Afryce i na Bliskim Wschodzie pomaga Kremlowi wzmacniać własne wpływy.

Jednodniowy bunt Prigożyna i jego konsekwencje

W piątek, 23 czerwca, założyciel Grupy Wagnera poinformował, że oddziały rosyjskiej armii zaatakowały obóz jego bojowników. W związku z tym ogłosił marsz na Moskwę w celu przywrócenia sprawiedliwości. Domagał się odsunięcia od władzy ministra obrony Siergieja Szojgu. Następnego dnia Jewgienij Prigożyn ogłosił odwrót i wycofanie najemników do obozów polowych, by „uniknąć rozlewu krwi”. Ostatecznie trafił do Białorusi.

Niewykluczone, że „kucharz Putina” przemieszcza się między Mińskiem a Moskwą. We wtorek grupa „Białoruski Gajun” prześledziła trasę lotu samolotu, w którym mógł znajdować się Jewgienij Prigożyn. Szef wagnerowców miał wystartować we wtorek późnym wieczorem z lotniska pod Mińskiem i kierować się w stronę Moskwy. Nagle Embraer Legacy 600 zniknął z radarów.

