Król Albert II w trybie pilnym przewieziony do szpitala. Syn odwołał spotkania

Niepokojące doniesienia docierają z Belgii. Król Albert II został we wtorek pilnie przewieziony do szpitala. Jego syn, panujący król Belgów, Filip pierwszy odwołał wszystkie plany, by czuwać przy ojcu.

Albert II Koburg trafił do szpitala 27 czerwca. W związku z tym, jego syn Filip I postanowił odwołać wszystkie zaplanowane spotkania, by udać się do szpitala w Brukseli i tam czuwać przy 89-letnim ojcu. Z oficjalnych komunikatów wynika, że emerytowany monarcha pozostaje przytomny. Albert II abdykował z powodów zdrowotnych Do pogorszenia się stanu zdrowia monarchy miało dojść o poranku, kiedy przebywał w rezydencji królewskiej w Laeken. – Król Albert II wy kazywał oznaki odwodnienia, znalazł się pod opieką lekarzy z Cliniques Universitaires Saint-Luc w Brukseli. Jest przytomny. Trwają badania – przekzał rzecznik belgijskiej rodziny królewskiej Xavier Baert. Według informacji belgijskich mediów przy łóżku męża nieustannie przebywa królowa Paola, a w odwiedziny przyjechać miał również książę Wawrzyniec. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że obecnie król czuje się już lepiej. Albert II był królem Belgi w latach 1993 – 2013. Monarcha z powodów zdrowotnych zrezygnował z tronu i przekazał koronę swojemu synowi Filipowi. Jego panowanie oficjalnie dobiegło końca 21 lipca 2013 roku. „Zdaję sobie sprawę, że wiek i zdrowie nie pozwalają mi już na wykonywanie moich obowiązków tak, jak bym tego chciał. Książę Filip jest dobrze przygotowany, by mnie zastąpić” – mówił wówczas w przemówieniu. Nieoficjalnie spekulowano jednak, że powodem abdykacji Alberta była sądowa batalia z jego nieślubną córką. Artystka Delphine Boël przez siedem lat próbowała udowodnić przed sądem, że monarcha jest jej ojcem. Sąd na bazie badań DNA potwierdził jej przypuszczenia. W październiku 2020 roku spotkała się z ojcem po raz pierwszy, po czym została wprowadzona do belgijskiej rodziny królewskiej jako księżniczka Delphine. Czytaj też:

