Fortuna za mikroskopijną torebkę. Jest w stanie przecisnąć się przez ucho igielne

Nowojorski kolektyw artystyczny MSCHF w połowie czerwca zaprezentował mikroskopijną torebkę, która jest mniejsza niż ziarnko soli morskiej i jest w stanie przedostać się przez ucho igielne. Torebka jest tak mała, że potrzebny jest mikroskop, aby zobaczyć szczegóły. Amerykańska agencja kreatywna podkreśliła, że to „ostatnie słowo w miniaturyzacji torebek”.

„Gdy niegdyś funkcjonalny przedmiot, taki jak torebka, staje się coraz mniejszy, status tego przedmiotu staje się coraz bardziej abstrakcyjny, aż stanie się wyłącznie znakiem rozpoznawczym marki” – podkreślili w mediach społecznościowych artyści z MSCHF.

Najmniejsza torebka świata sprzedana za ponad 257 tys. zł

CNN podało, że torebka o wymiarach 657 na 222 na 700 mikrometrów została w środę 28 czerwca sprzedana na aukcji za ponad 63 tys. dolarów, co w przeliczeniu na złotówki daje ponad 257 tys. To torebki dołączono wyposażony w cyfrowy wyświetlacz mikroskop, który umożliwia oglądanie torebki.

Projekt żółto-zielonej fluorescencyjnej torebki, która jest ledwo widoczna dla ludzkiego oka, został wykonany przy użyciu polimeryzacji dwufotonowej. To technologia, która od lat jest wykorzystywana do drukowania 3D. Torebka jest oparta na popularnym projekcie Louis Vuitton – OnTheGo. Cena torebki w pełnym rozmiarze waha się od 3,1 do 4,3 tys. dol. (12,6 – 17,5 tys zł).

Sprzedano torebkę mniejszą od ziarnka soli morskiej

Kevin Wiesner, dyrektor kreatywny MSCHF, powiedział, że kolektyw nie starał się o zgodę francuskiej marki ws. wykorzystania logo lub projektu. Do sprzedaży mikroskopijnej torebki doszło za pomocą internetowego domu aukcyjnego Joopiter, który został założony przez amerykańskiego muzyka Pharrella Williamsa. – Pharrell uwielbia duże kapelusze, więc zrobiliśmy mu niewiarygodnie małą torbę – skomentował Wiesner.

