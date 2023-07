Putin się sypie, Duda o lex Tusk, śmierć po zatrzymaniu na komendzie. Nowy „Wprost”

„Kto się boi wielkiej smuty w Rosji?” Próba puczu dramatycznie osłabiła reżim na Kremlu. Jednak na zachodzie ciągle silna jest pokusa, by nie dać mu upaść, bo chaos po Putinie może być jeszcze gorszy. Rosjanie zręcznie wykorzystują tę naiwność przynajmniej od czasów rozpadu Związku Radzieckiego. – pisze Jakub Mielnik.

O czym jeszcze w najnowszym „Wprost”?

„Będę prowadził kampanię frekwencyjną”. Joanna Miziołek rozmawia z prezydentem Andrzejem Dudą m.in. o zbliżających się wyborach, komisji ds. wpływów rosyjskich, wejściu Jarosława Kaczyńskiego do rządu czy o ustawie kompetencyjnej.

„Niedyskrecje parlamentarne” Joanny Miziołek i Elizy Olczyk.

„Prymitywny populizm Tuska”. Paweł Kukiz jest przekonany, że Jarosław Kaczyński podjął dobrą decyzję ponownie wchodząc do rządu, bo w czasie wyborczym szef partii powinien „złapać lejce”. Wywiad Agnieszki Szczepańskiej.

„Siedzimy na bombach”. – Jak patrzę na to, co się w Polsce dzieje, skalę rabunku, postawę rządzących, (…) to nie wierzę w uczciwe wybory – mówi Agnieszce Szczepańskiej Janusz Piechociński, były wicepremier i minister w rządzie PO-PSL.

„Śmierć po zatrzymaniu”. 34-latek ubrany w kaftan bezpieczeństwa, z kaskiem ochronnym na głowie, leżał przyciśnięty twarzą do posadzki izby zatrzymań sieradzkiej komendy. Potem jego serce się zatrzymało. Reportaż Szymona Krawca i Piotra Barejki.

„Jest Żydówką, mieszka w Polsce”. Miriam Synger, edukatorka, religijna Żydówka, matka, Polka: – Przez kilkaset lat istniało przekonanie, że Żydzi używają krwi chrześcijańskich dzieci do tajemnych rytuałów. – opowiada Marcie Byczkowskiej-Nowak.

„Czego uczy pornografia” – Zakładamy, że ten mężczyzna jest po „szkole pornografii”, w której nauczył się, że biała kobieta jest po prostu dziwką – mówi Krystynie Romanowskiej dr Magdalena Grzyb, kryminolożka z UJ.

„Niżej upaść się nie da”. Himalaje draństwa w zakresie podejścia do ojcostwa i odpowiedzialności za własne dziecko osiągnął właśnie Jakub Rzeźniczak, a umożliwił mu to skompromitowany podcaster – pisze Paulina Socha-Jakubowska.

„Kontakty seksualne stają się niemożliwe”. Felieton prof. Zbigniewa Lwa-Starowicza.

„Pretendenci do Listy 100 Najbogatszych Polaków”. Produkują kosze na śmieci, budują mieszkania, układają kable, sprzedają lakiery do paznokci. Wszystkim zabrakło naprawdę niewiele, żeby dostać się na tegoroczną Listę 100 Najbogatszych Polaków – pisze Szymon Krawiec.

„Nie straszcie nas wagnerowcami!”. Felieton gen. Waldemara Skrzypczaka.

„Car jest nagi”. Putin, w ciągu 24 godzin, został na oczach świata zdegradowany z wszechwładnego dyktatora do poziomu słabego człowieka, który nie panuje nad bałaganem w Rosji – pisze Jakub Mielnik.

„Tam chaos, tu leniwa sobota”. Najemnicy Prigożyna weszli do Rostowa. Nikt nie spodziewał się późniejszego obrotu spraw, ale nikt też nie wiedział, że ten dziwny spektakl da umęczonemu krajowi niewielki oddech. Tekst Karoliny Bacy-Pogorzelskiej.

„Rośnie siła ekstremistów”. Konflikt izraelsko-palestyński – przemoc zdaje się nie mieć końca, a coraz bardziej przebijają się głosy, że rozwiązania trzeba szukać w jeszcze brutalniejszych działaniach – pisze Michał Banasiak.

„Redaktor, który przeszedł do legendy”. Triumfalny okres tygodnika „Przekrój” zakończył się jesienią 1969 roku. Ale pamięć o tamtym „Przekroju”, jako niezwykłym zjawisku czasów PRL-u, trwa i napisano już o nim wiele książek. Materiał Leszka Bugajskiego.

„Nie zaprzyjaźniam się z filmowcami”. Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Radosław Śmigulski wyjaśnia w rozmowie z Wiktorem Krajewskim zasady finansowania filmów, a także opowiada jak został porównany do Rudolfa Hössa.

„Nauka zdrowego egoizmu”. Katarzyna Burzyńska-Sychowicz rozmawia z Kają Paschalską o hejcie, o dzieciństwie na planie filmowym, o sukcesie „Klanu”, także o tym, dlaczego nie chce mieć dzieci i jaka jest jej już nagrana płyta.

„Muzyka ma nieść pokój”. Muzyk jazzowy i współtwórca yassu, Wojtek Mazolewski po raz kolejny za pośrednictwem muzyki wzywa słuchaczy do zadbania o duchową stronę życia. Rozmowa Macieja Drzażdżewskiego.

