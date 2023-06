Koniec sympatii? Trump o Putinie: Osłabł

W wywiadzie dla agencji Reuters Trup stwierdził, że chciałby aby ludzie przestali umierać z powodu bezsensownej wojny w Ukrainie. Stwierdził również, że gdyby to on był obecnie prezydentem USA dołożył by wszelkich starań, by zjednoczyć obie partie w dążeniu do pokoju między Rosją i Ukrainą. Jak ocenił misja pokojowa i namówienie obu państw do rozmów są obecnie możliwe.

Trump o Putinie

Były prezydent Stanów Zjednoczonych mówił również o Władimirze Putinie, z którym podczas prezydentury łączyły go ciepłe stosunki. Trump wielokrotnie podkreślał, że Putin jest sprawny i sprytnym politykiem. Obecnie republikanin twierdzi, że pozycja rosyjskiego dyktatora mocno osłabła. – Wciąż jest u władzy i wciąż jest mocny, ale ostatnie wydarzenia w pewien sposób go osłabiły i na pewno stracił w oczach wielu ludzi – powiedział, odnosząc się do buntu Jewgienija Prigożyna z 24 czerwca.

Pytany o postawione Putinowi zarzuty, dotyczące zbrodni wojennych, stwierdził, że należy je rozpatrzyć dopiero po zakończeniu wojny. – Jeśli poruszymy ten temat teraz to nigdy nie osiągniemy pokoju i nigdy nie dojdziemy do żadnego porozumienia – stwierdził Trump.

Pozycja Putina nie osłabła

W opozycji do opinii Donalda Trumpa stoją wyniki przeprowadzone w Rosji sondażu, w którym oceniony został wizerunek Władimira Putina, Siergieja Szojgu i Jewgienija Prigożyna. Ankiety prowadzone były w dniach 22-28 czerwca, czyli zarówno przed jak i po buncie Grupy Wagnera.

Dyktatora na początku badania pozytywnie oceniało 81 proc. ankietowanych, a na końcu wynik prezydenta Rosji urósł o jeszcze jeden punkt procentowy. Okazuje się zatem, że bunt Prigożyna nie miał żadnego wpływu na uwielbienie dla autorytarnego przywódcy Federacji Rosyjskiej.

O ile notowania Putina pozostają wysokie, o tyle ogólna ocena Rosji słabnie. Rosjanie najgorzej oceniali swój kraj w dniu rebelii Grupy Wagnera i choć później poziom zadowolenia z kraju rósł, to ostatecznie zatrzymał się na 61 proc. Oznacza to, że poziom zadowolenia Rosjan z sytuacji swojej ojczyzny zmalał względem maja o sześć punktów procentowych.

Czytaj też:

Wyciekło nagranie obciążające Trumpa. Dotyczy ujawniania tajnych dokumentówCzytaj też:

Joe Biden zaliczył wpadkę. „Putin przegrywa wojnę w Iraku”