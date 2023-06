Wysłannik papieża pojawił się w Moskwie. „Kościół nie myli odpowiedzialności”

Przewodniczący episkopatu Włoch Matteo Zuppi na początku czerwca pojawił się w Kijowie, gdzie rozmawiał z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Na koniec miesiąca udał się do Moskwy i spotkał z doradcą prezydenta Putina Jurijem Uszakowem oraz Marią Lwową-Biełową komisarz ds. praw dziecka. Należy zaznaczyć, że ta druga urzędniczka według Międzynarodowego Trybunału Karnego odpowiada za deportację ukraińskich dzieci.

Wysłannik papieża spotkał się z patriarchą Cyrylem

W stolicy Rosji kardynał Zuppi spotkał się też z patriarchą Cyrylem, który od początku wyrażał poparcie dla rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Wysłannik papieża Franciszka miał przekazać pozdrowienia oraz omawiać inicjatywy humanitarne, ułatwiające pokojowe rozwiązanie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. W komunikacie patriarchatu podkreślano, że Kościoły powinny uczestniczyć w pracach na rzecz pojednania.

Sam Zuppi po wizycie wygłosił kilka słów, podsumowujących jego misję pokojową. – Kościół nieustannie dąży do pokoju, stara się odbudować to, co zło podzieliło. Nie jest jednak naiwny, pamięta, nie myli odpowiedzialności – zapewniał.

Kard. Zuppi: To jest jedyny powód tej misji

– Ojciec Święty zostanie poinformowany o wynikach wizyty w celu podjęcia dalszych kroków, zarówno na poziomie humanitarnym, jak i w poszukiwaniu dróg do pokoju – dodawał kardynał.

Z kolei podczas mszy świętej w katolickiej katedrze Moskwy podkreślał, że Kościół jako matka nie może zaakceptować podziałów między swoimi dziećmi. – I to jest jedyny powód tej misji, której chciał Następca Piotra, bo on się nie poddaje i robi wszystko, co możliwe, aby przywrócić pokój – podkreślał.

