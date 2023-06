Strzelanina na lotnisku w Kiszyniowie. Mężczyzna się zabarykadował

Na terenie terminala lotniskowego w Kiszynowie doszło do strzelaniny. Do stolicy Mołdawii z Turcji przyleciał obcokrajowiec, któremu odmówiono wcześniej wjazdu do Mołdawii, ponieważ znajdował się w wykazie osób z zakazem wjazdu. Kiedy mężczyznę eskortowano do strefy, gdzie miał czekać na lot powrotny, wówczas chwycił broń funkcjonariusz straży granicznej i zaczął strzelać.

Sprawa miał się zabarykadować w jednym z pomieszczeń. Na miejscu zdarzenia pojawiła się policja. Personel i pasażerowie zostali błyskawicznie ewakuowana. Z lotniska w stolicy Mołdawii odwołano wszystkie starty i lądowania. Mołdawskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podało, że zginęły co najmniej dwie osoby. Strzelec został zatrzymany. Odniósł obrażenia i otrzyma pomoc medyczną.

Podjęto działanie, które mają na celu przywrócenie normalnej sytuacji na lotnisku w Kiszyniowie. Kondolencje rodzinom ofiar złożyła prezydent Mołdawii. Maia Sandu wyjaśniła, że ofiarami napastnika byli funkcjonariusz straży granicznej oraz funkcjonariusz ochrony lotniska.

Wkrótce więcej informacji