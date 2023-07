Tajna wizyta szefa CIA w Kijowie. Ukraińcy ujawnili swój plan na zakończenie wojny

Według „The Washington Post” tajną podróż do Ukrainy szef CIA William Burns odbył na początku czerwca. Wizyta miała obejmować spotkania z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim oraz najwyższymi funkcjonariuszami ukraińskiego wywiadu. „Miała ona miejsce w krytycznym momencie konfliktu, gdy siły ukraińskie walczyły o uzyskanie przewagi podczas długo oczekiwanej kontrofensywy, ale nie rozmieściły jeszcze większości wyszkolonych i wyposażonych przez Zachód brygad szturmowych” – zauważa amerykański dziennik.

Ukraińcy mieli ujawnić szefowi CIA plan odbicia terytoriów okupowanych przez Rosję. Jak opisuje „The Washington Post”, w prywatnych rozmowach ukraińscy wojskowi mieli przekazać Burnsowi, że do jesieni chcą odzyskać znaczną część okupowanego przez Rosję terytorium oraz przesunąć systemy artyleryjskie i rakietowe do granicy kontrolowanym przez Rosjan Krymem oraz w głąb wschodniej części Ukrainy. Dopiero wtedy miałyby się zacząć rozmowy pokojowe z Moskwą.

Źródło amerykańskiego dziennika przekazało również, że celem wizyty było także potwierdzenie, że administracja prezydenta USA Joe Bidena jest zaangażowana w wymianę danych wywiadowczych, które pomogą bronić się Ukrainie.

Kolejna tajna wizyta szefa CIA w Ukrainie

Nie była to pierwsza wizyta szefa CIA w Ukrainie od początku rosyjskiej inwazji. William Burns udał się do Kijowa m.in. w październiku 2022 roku oraz styczniu 2023 roku. Wtedy również spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim. „The Washington Post” ujawnił wówczas, że prezydent Ukrainy miał uzyskać informacje o przewidywaniach CIA ws. dalszych działań Rosjan. Kolejnym tematem miało być to, jak długo pogrążony wojną kraj może oczekiwać pomocy USA i Zachodu po przejęciu Izby Reprezentantów przez Republikanów i spadku poparcia dla pomocy dla Ukrainy wśród części amerykańskiego elektoratu.

„Zełenski i jego współpracownicy wyszli z ubiegłotygodniowego spotkania z wrażeniem, że poparcie administracji Bidena dla Kijowa pozostaje silne, a 45 miliardów dolarów finansowania dla Ukrainy, które Kongres uchwalił w grudniu, wystarczy co najmniej do lipca bądź sierpnia” – przekazało w styczniu źródło „The Washington Post”.

