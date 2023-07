Księżna Kate usłyszała „odważne” pytanie. „Nie mów nikomu”

Księżna Kate uczestniczyła w uroczystym, ponownym otwarciu muzeum Young V&A w Londynie, którego trwająca trzy lata renowacja miała pochłonąć 16 mln funtów. Żona księcia Williama została oprowadzona po różnych pomieszczeniach, a jej przewodnikami były dzieci, które odegrały istotną rolę przy projektowaniu.

Dziecko zadało księżnej Kate osobiste pytanie. Jak wybrnęła?

Księżna z chęcią wchodziła w wymiany słowne z dziećmi, a jedna z nich odbiła się dość szerokim echem, ponieważ dotyczyła tematu, który przez niektórych traktowany jest niemal jak tabu. Jak się okazało, księżna nie zalicza się do tej grupy. Jedno z dzieci zapytało ją, ile ma lat.

– Mam 41 lat. Ciii, nie mów nikomu – odpowiedziała w żartobliwym tonie. W relacjach wideo z wydarzenia widać, że dzieci lgnęły do księżnej Kate – przytulały się do niej i przybijały piątki, a ona odwzajemniała ich gesty.

Książę William wystartował z nową akcją. Inspirację stanowiła księżna Diana

Royalsi zyskują międzynarodowy rozgłos niemal co kilka dni za sprawą podejmowanych przez nich codziennych aktywności, spekulacji dotyczących rzekomych napięć między członkami rodziny królewskiej, ale także ważnych inicjatyw. Kilka dni temu książę William uruchomił projekt „Homewards”, który ma na celu wyeliminowanie bezdomności w Wielkiej Brytanii.

Następca brytyjskiego tronu poinformował, że sprawa ta jest bliska jego sercu, bo inspiracja do zajęcia się tym tematem pochodziła od jego matki. – Po raz pierwszy odwiedziłem schronisko dla bezdomnych z moją matką, gdy miałem 11 lat. Wspólne wizyty wywarły na nas głębokie i trwałe wrażenie – powiedział książę William. To pierwszy duży projekt następcy brytyjskiego tronu od czasu, kiedy jego ojciec, Karol III, został królem. Książę William ocenił, że jest to „misja na całe życie”.

