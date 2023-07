Książę William i Kate zawarli pakt przeciwko Meghan i Harry'emu? „Odegrała kluczową rolę”

Valentine Low w książce „Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown” poinformował, że księżna Kate Middleton „odegrała kluczową rolę” w formułowaniu odpowiedzi Pałacu Buckingham na wywiad, którego książę Harry i Meghan Markle udzielili Oprah Winfrey w 2021 roku – podaje people.com.

Księżna Kate grała pierwsze skrzypce? Chodzi o ważne stanowisko Pałacu Buckingham

Jak wynika z nieoficjalnych informacji, to właśnie żona księcia Williama miała opowiadać się za sformułowaniem „niektóre wspomnienia mogą się różnić”, które pojawiło się w oświadczeniu. W trakcie głośnego wywiadu żona księcia Harry'ego stwierdziła m.in., że zanim ich pierwszy syn Archie przyszedł na świat, członkowie rodziny królewskiej debatowali m.in. na temat tego, jak ciemna może być jego skóra.

„Cała rodzina ze smutkiem przyjęła pełnię wiedzy o tym, jak trudne były ostatnie lata dla Meghan i Harry'ego. Poruszone kwestie, szczególnie te związane z rasą, są niepokojące. Choć niektóre wspomnienia mogą się różnić, są one traktowane bardzo poważnie i rodzina zajmie się nimi we własnym gronie. Harry, Meghan i Archie zawsze będą kochanymi członkami rodziny” – brzmiała część oświadczenia Pałacu Buckingham.

Valentine Low cytuje źródło, które twierdzi, że odpowiedź Pałacu Buckingham miała pierwotnie znacznie „łagodniejszą wersję” zdania o wspomnieniach. – Debata koncentrowała się na tym, czy wznieść się całkowicie ponad to wszystko i zaoferować gałązkę oliwną Harry’emu i Meghan jako „bardzo kochanym członkom rodziny”? Czy może jest jednak jakiś moment, w którym trzeba interweniować i przedstawić swój pogląd – relacjonował anonimowy informator.

Księżna Kate i książę William mieli opowiadać się za tym, aby stanowisko Pałacu Buckingham „zaostrzyć”. – Oboje byli zdania, że potrzeba czegoś, co da jasno do zrozumienia, że instytucja nie akceptuje wielu elementów tego, co zostało powiedziane – kontynuował informator.

