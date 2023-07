Pogarsza się stan Saakaszwilego. Zełenski pokazał poruszające zdjęcie

„W tej chwili Rosja robi wszystko, aby doprowadzić do śmierci Micheila Saakaszwilego” – stwierdził Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy podkreślił, że wielokrotnie wzywał do zaprzestania nadużyć oraz wyrażenie przez władze w Tbilisi zgody na powrót byłego prezydenta do Gruzji. Przypomniał, że opcje ratunkowe zaoferowali nie tylko Ukraińcy.

Zełenski jednoznacznie po stronie Saakaszwilego

„Dziś poleciłem Ministerstwu Spraw Zagranicznych wezwanie ambasadora Gruzji w Ukrainie, aby wyrazić nasz stanowczy protest. Poprosiliśmy dyplomatę o opuszczenie Ukrainy w ciągu 48 godzin w celu przeprowadzenia konsultacji z gruzińskimi władzami” – przekazał Wołodymyr Zełenski.

Przywódca Ukrainy po raz kolejny zwrócił się do władz Gruzji o wydanie Micheila Saakaszwilego i wyrażenie zgody na jego leczenie, które przy obecnym fatalnym stanie zdrowia jest całkowicie niezbędne. „Apeluję do naszych partnerów, aby zajęli się tą sprawą, nie ignorowali jej i uratowali tego człowieka. Żaden rząd w Europie nie ma prawa dokonywać egzekucji, życie jest podstawową wartością europejską” – podkreślił Wołodymyr Zełenski.

Jak teraz wygląda Micheil Saakaszwili?

Do wpisu zostało dołączone zdjęcie byłego prezydenta Gruzji, które opublikowała gruzińska TV Mtavari. Polityka można było zobaczyć w związku z kolejną rozprawą w toczącym się przeciwko niemu postępowaniu. – Mogę być słaby fizycznie, ale wewnątrz jestem bardzo silny. Nie popełniłem zbrodni przeciwko Gruzji – powiedział.

