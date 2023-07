Łódź Titan była częścią studenckiego projektu? Przy jej budowie pracowali stażyści

O lekceważeniu ostrzeżeń i niepoważnym potraktowaniu kwestii bezpieczeństwa na łodzi Titan słyszeliśmy w ostatnim czasie wiele. Amerykańskie media wciąż jednak docierają do nowych informacji, pokazujących brak profesjonalizmu u właściciela łodzi, firmy OceanGate. Choć wciąż nie wiadomo, co doprowadziło do wypadku i zatonięcia Titana, cały czas poznajemy szokujące wręcz przykłady lekkomyślności z nim związane.

Jak dotąd media zdołały ustalić już, że szef OceanGate Stockton Rush ignorował liczne ostrzeżenia ekspertów, dotyczące bezpieczeństwa. Świat zszokowała też informacja, że łodzią sterowało się przy pomocy zwykłego kontrolera do gier wideo. Teraz okazuje się, że całe okablowanie jednostki pływającej na duże głębokości robili zwykli studenci.

Okablowanie na łodzi Titan było studenckim projektem

„Cały system elektryczny to był nasz projekt. Wdrożyliśmy go i działa. Jesteśmy u progu tworzenia historii i wszystkie nasze systemy są na miarę Titanica. To niesamowite” – chwalił się w 2018 roku w wywiadzie ze studencką gazetą Mark Walsh, jeden ze stażystów. Dziennikarze ustalili, że Walsh szybko awansował i został w końcu zatrudniony jako kierownik ds. inżynierii.

W tej samej rozmowie władze uczelni podkreślały, że nie współpracując z OceanGate. „Jesteśmy świadomi, że niektórzy z naszych absolwentów tam pracowali. Według naszej wiedzy obecnie jest tam zatrudniony jeden z naszych absolwentów” – informowali przedstawiciele Washington State University.

Zatonięcie łodzi Titan

Łódź podwodna Titan zaginęła 18 czerwca około 1,5 tys. km na wschód od półwyspu Cape Code w stanie Massachusetts. Na jej pokładzie znajdowało się pięć osób: brytyjski miliarder i podróżnik Hamish Harding, jeden z najbogatszych Pakistańczyków Shawzada Dawood i jego 19-letni syn Suleman Dawood, francuski nurek i ekspert w kwestii katastrofy Titanica Paul-Henry Nargeolet oraz pilotujący łodzi założyciel firmy Ocean Gate Stockton Rush. Po czterech dniach poszukiwań służby wydały komunikat, w którym poinformowały o śmierci uczestników wyprawy w pobliże wraku Titanica.

