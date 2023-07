Księżna Kate zajęła honorowe miejsce na Wimbledonie. Siedziała tuż obok legendy

Przyszła królowa, zapalona miłośniczka tenisa, zajęła miejsce w loży królewskiej kilka chwil przed owacją na stojąco dla Rogera Federera, przed meczem otwarcia drugiego dnia turnieju w Londynie. W pierwszym meczu deszczowego dnia, przy zamkniętym dachu, Rosjanka Elena Rybakina zmierzyła się z Amerykanką Shelby Rogers. Zgodnie z tradycją Rybakina rozpoczęła grę we wtorek jako broniąca tytułu mistrzyni kobiet.

Księżna Walii przykuła uwagę zebranych klasyczną stylizacją. Na mecz przyszła ubrana w marynarkę Balmain w odcieniu miętowej zieleni z białymi wstawkami. Dopasowała do niej długą, białą, plisowaną spódnicę. Marynarka pasowała do zielonego odcienia parasola Wimbledonu, który musiała trzymać przez chwilę, żeby schronić się przed letnią ulewą. Rybakina wygrała mecz otwarcia 4-6, 6-1, 6-2.

Księżna Kate miłośniczką tenisa. Zmierzyła się z Federerem

Federer jest ośmiokrotnym mistrzem All England Club. Karierę oficjalnie zakończył w 2022 r. We wtorek zajął miejsce pomiędzy księżną a swoją żoną, Mirką. Kate Middelton dobrze zna się z utytułowanym sportowcem, a w czerwcu zmierzyła z nim na korcie, przy okazji nagrania filmu promocyjnego poświęconego pracy młodych ludzi podających piłki podczas turnieju.

Galeria:

Kate Middleton i Roger Federer na Wimbledonietwitter

Agencja AP przypomina, że od czasu poślubienia księcia Williama Kate jest stałą bywalczynią Wimbledonu, a w przeszłości przychodziła na mecze nawet ze swoją szwagierką Meghan Markle.

Księżna Walii regularnie gra w tenisa (razem z Williamem mają kort tenisowy na terenie swojego domu w Norfolk) i jest patronką All England Lawn Tennis Club. Zmarła królowa Elżbieta II, babcia Williama, wybrała się tylko kilka razy do All England Club podczas swojego 70-letniego panowania. Po raz ostatni monarchini zasiadła w loży królewskiej w 2010 roku.

Czytaj też:

Kontrowersyjna decyzja ws. księżnej Kate. Iga Świątek okaże się wybawcą?Czytaj też:

Księżna Meghan niespodziewanie pojawiła się na Wimbledonie. Uwagę przykuł jej naszyjnik