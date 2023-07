Putin pojawił się z ośmioletnią dziewczynką. Miał do niej nietypową prośbę

Materiał wideo opublikował zespół prasowy Kremla. Widać na nim, jak rosyjski prezydent siedzi z ośmioletnią dziewczynką przy centrali telefonicznej i namawia ją, żeby dołączyła do niego podczas rozmowy z ministrem finansów. Władimir Putin wykonał telefon z prośbą o dotację budżetową dla Dagestanu, skąd pochodzi dziecko.

Nowe nagranie z Władimirem Putinem. Kreml ociepla wizerunek prezydenta

Telewizja Sky News zwraca uwagę, że nowe nagranie zdaje się mieć na celu pokazanie rosyjskiego przywódcy jako troskliwego, ciepłego i mającego sytuację pod kontrolą. Anton Siluanov, minister finansów Federacji Rosyjskiej, początkowo wydawał się zdezorientowany i nie odpowiedział na powitanie dziewczynki, ale szybko zgodził się na dodatkowe fundusze dla jej rodzinnego regionu w południowej Rosji.

– Powiedz „cześć”. Dlaczego nie odpowiadasz? – ponaglał ministra Władimir Putin. Później wyjaśnił, że dla Dagestanu jest przeznaczone 5 mld rubli (ok. 227 mld zł). Trzymająca bukiet kwiatów dziewczynka podziękowała za ten gest, co ewidentnie wprawiło Putina w dobry nastrój.

Później miał wyjaśnić, że zaprosił ją i jej rodziców do Moskwy, ponieważ był „zdenerwowany”, gdy dowiedział się, że dziewczynka płakała po tym, jak nie udało się jej go zobaczyć w czasie jego podróży do Dagestanu.

Putina zastąpił jego sobowtór? To nagranie wywołuje wątpliwości

To nie jedyne zaskakujące nagranie, jakie Kreml opublikował w ostatnim czasie. W ubiegłą środę, 28 czerwca, wśród mieszkańców miasta Derbent na samym południu Rosji rozeszła się wieść, że przyjechał sam prezydent Władimir Putin. Oficjalnie powodem wizyty miało być spotkanie dotyczące rozwoju lokalnej turystyki. W rzeczywistości nikt nie ma jednak wątpliwości, że była to odpowiedź na niedawne nagrania z Jewgienijem Prigożynem i pewna manifestacja, skierowana do obywateli swojego kraju.

Kreml przedstawił to jako dowód „zdumiewającego” poparcia prezydenta w rosyjskim społeczeństwie. Pojawiły się też spekulacje, że to sobowtór rosyjskiego prezydenta.

twitterCzytaj też:

Tajne dokumenty Putina ws. państw bałtyckich. Trzy główne założeniaCzytaj też:

Putin stracił panowanie nad sobą? „Jest w złym nastroju i przeklina ich z całej siły przez 20 minut”