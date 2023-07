Radioaktywna woda trafi do oceanu. Mieszkańcy są zaniepokojeni, a rząd mówi, że „nie ma innej opcji”

Japonia wkrótce rozpocznie procedurę wypuszczenia uzdatnionej radioaktywnej wody do oceanu. Decyzję tę zatwierdził organ ONZ. Plan uwolnienia ścieków – jak przypomina CNN – był realizowany od lat, a minister środowiska oświadczył w 2019 r., że „nie ma innych opcji”, ponieważ brakuje miejsca na zanieczyszczony materiał.

Rafael Grossi, szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA), przybył do Japonii we wtorek, aby odwiedzić Fukushimę i przedstawić wyniki przeglądu bezpieczeństwa premierowi Fumio Kishidzie. Okazuje się jednak, że pozytywna opinia MAEA i zgoda na działania japońskiego rządu nie przyczyniły się do uspokojenia mieszkańców. Obawy dotyczą nie tylko Japończyków, ale także obywateli sąsiednich krajów – zwraca uwagę CNN.

Nie wszyscy wierzą ustaleniom MAEA. Chiny niedawno argumentowały, że ocena grupy „nie jest dowodem legalności i zasadności” uwalniania ścieków z Fukushimy. Czy jest się czego obawiać?

Niszczycielskie trzęsienie ziemi i tsunami z 2011 r. uszkodziły systemy zasilania i chłodzenia elektrowni jądrowej, powodując przegrzanie rdzeni reaktorów i zanieczyszczenie wody materiałem wysoce radioaktywnym. Od tego czasu do reaktorów wpompowywana jest świeża woda w celu schłodzenia resztek paliwa.

Jednak przedostała się tam także woda gruntowa i deszczowa, tworząc więcej radioaktywnych ścieków, które teraz należy przechowywać i oczyszczać. Zbudowano specjalnie zbiorniki do jej gromadzenia. Mają objętość 500 basenów olimpijskich, ale miejsce zaczyna się kończyć.

CNN zwraca uwagę, że radioaktywne ścieki zawierają pewne niebezpieczne pierwiastki, ale większość z nich można usunąć z wody. Prawdziwym problemem jest izotop wodoru – tryt – którego nie można się pozbyć. Jednak rząd Japonii i MAEA twierdzą, że zanieczyszczona woda będzie bardzo rozcieńczona i uwalniana powoli przez dziesięciolecia.

W raporcie MAEA Grossi przekazał, że zrzut wody do oceanu miałby „nieistotny wpływ radiologiczny na ludzi i środowisko”. Mimo to, eksperci są podzieleni co do ryzyka, jakie to stwarza. Kanadyjska Komisja ds. Bezpieczeństwa Jądrowego twierdzi, że sam tryt jest zbyt słaby, aby przeniknąć przez skórę – ale może zwiększać ryzyko raka, jeśli jest spożywany w „niezwykle dużych ilościach”. Tymczasem amerykańska Komisja Regulacji Jądrowej przyznała, że „każda ekspozycja na promieniowanie może stanowić pewne zagrożenie dla zdrowia” – ale dodała, że „każdy jest codziennie narażony na niewielkie ilości trytu”.

W jaki sposób woda zostanie uwolniona? Najpierw ścieki zostaną oczyszczone w celu odfiltrowania wszystkich możliwych do usunięcia szkodliwych elementów. Woda będzie następnie przechowywana w zbiornikach i analizowana. Następnie ścieki zostaną rozcieńczone do 1500 bekereli trytu (jednostka miary aktywności promieniotwórczej w układzie SI. Próbka ma aktywność 1 Bq, gdy zachodzi w niej jeden rozpad promieniotwórczy na sekundę).

Rozcieńczona woda zostanie następnie uwolniona przez podmorski tunel u wybrzeży do Oceanu Spokojnego. Strony trzecie, w tym MAEA, będą monitorować zrzut w trakcie i po jego uwolnieniu.

Nie wszyscy są zadowoleni z takiego obrotu sprawy. W marcu prominentny chiński urzędnik ostrzegał, że ścieki mogą spowodować „nieprzewidywalne szkody dla środowiska morskiego i zdrowia ludzi”. Sekretarz Generalny Forum Wysp Pacyfiku również opublikował w styczniu artykuł, w którym wyraził „poważne obawy”.

„Potrzebujemy więcej danych, zanim nastąpi jakiekolwiek uwolnienie do oceanu” – przekonywał. „Jesteśmy winni naszym dzieciom i wnukom pracę nad zapewnieniem im bezpiecznej przyszłości” – podkreślał.

