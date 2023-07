Władze Łotwy zaskakują. Wznawiają wydawanie wiz Rosjanom

Władze Łotwy niespodziewanie postanowiły wznowić wydawanie wiz obywatelom Federacji Rosyjskiej. Taką możliwość odebrano Rosjanom we wrześniu ubiegłego roku, w związku z prowadzeniem przez reżim na Kremlu krwawej wojny z Ukrainą oraz mobilizację, przed którą uciekać zaczęła spora grupa poborowych.

Rosjanie znów mogą liczyć na łotewskie wizy

Zmiana w przepisach wizowych nie obejmie jednak wszystkich przybyszów z Rosji. Łotewskie placówki konsularne i dyplomatyczne wznowią przyjmowanie wniosków jedynie od części rosyjskich obywateli. Będą to m.in. członkowie rodziny obywateli łotewskich, członkowie rodziny obywateli krajów Unii Europejskiej oraz osoby wjeżdżające ze względów humanitarnych, takich jak zagrożenie dla bezpieczeństwa, czy pogrzeb bliskiej osoby.

Ostatnio przyjmowanie wniosków wizowych zawieszono na Łotwie 26 czerwca. Decyzja podyktowana była głównie „nieprzewidywalnym rozwojem wydarzeń wewnętrznych w Rosji”, jak określono krótki bunt Jewgienija Prigożyna i Grupy Wagnera. Walczący po stronie Rosji najemnicy zajęli wówczas Rostów nad Donem i wyruszyli na Moskwę. Ostatecznie szef wagnerowców wydał rozkaz przerwania pochodu i udał się na wygnanie do Białorusi.

Ograniczenia wizowe nałożone na Rosjan

Premierzy Polski, Estonii, Litwy i Łotwy porozumieli się w sprawie ograniczenia możliwości wjazdu obywateli Rosji do strefy Schengen we wrześniu ubiegłego roku. Mateusz Morawiecki, Kaja Kallas, Ingrida Simonyte i Arturs Krišjānis Kariņš uzgodnili wspólne podejście dotyczące możliwości podróżowania obywateli rosyjskich.

„W oświadczeniu wyrazili swoją polityczną wolę i zdecydowany zamiar wprowadzenia tymczasowych krajowych środków dla obywateli rosyjskich, którzy posiadają wizy UE” – czytaliśmy na rządowej stronie. „Ma to przeciwdziałać bezpośrednim zagrożeniom porządku publicznego i bezpieczeństwa. Jednocześnie państwa te ograniczą dzięki temu możliwość wjazdu do strefy Schengen dla obywateli rosyjskich w celach turystycznych, kulturalnych, sportowych i biznesowych” – dodano w komunikacie.

„Kraje graniczące z Rosją są w coraz większym stopniu zaniepokojone znaczącym i rosnącym napływem obywateli rosyjskich przez nasze granice do Unii Europejskiej i strefy Schengen” – czytaliśmy w komunikacie. „Uważamy, że zaczyna to być poważnym zagrożeniem dla naszego bezpieczeństwa publicznego i dla całej strefy Schengen” – napisali premierzy. „Wśród obywateli rosyjskich wjeżdżających do UE i strefy Schengen są osoby mające na celu zagrożenie bezpieczeństwu naszych krajów, jako że trzy czwarte obywateli rosyjskich popiera agresję Rosji na Ukrainę” – czytaliśmy dalej.

