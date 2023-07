Dwulatek wpadł do przydomowego basenu. Nie udało się go uratować

Do dramatycznych wydarzeń doszło na przedmieściach włoskiej Modeny, a dokładniej w miejscowości Sant’Antonio in Mercadello. Jedna z mieszkających w okolicy rodzin świętowała urodziny swojej córki. Po zakończeniu uroczystości doszło do tragedii.

Dwulatek wpadł do przydomowego basenu

Z relacji lokalnych mediów wynika, że około godziny 21 matka i córka były już w domu. Natomiast ojciec oraz syn bawili się jeszcze w ogródku. W pewnym momencie mężczyzna podszedł do ogrodnika, z którym miał zamienić dosłownie kilka zdań. W tej samej chwili mały Francesco podszedł do przydomowego basenu o głębokości około metra, który został rozstawiony w ogrodzie. Dwulatek wspiął się po plastikowych schodkach i wpadł do środka.

Gdy ojciec zorientował się, że nie ma przy nim syna, zaczął gorączkowe poszukiwania. Po tym jak zobaczył dziecko w baseniku, próbował udzielić mu pierwszej pomocy. Na miejsce zostały wezwane służby ratunkowe. Na ratunek przybiegła także sąsiadka, która jest z zawodu lekarzem. Mimo podjętych wysiłków życia dwuletniego chłopca nie udało się uratować.

Wyniki sekcji zwłok

Ciało małego Francesco zostało poddane sekcji zwłok. Wykazała ona, że chłopiec padł ofiarą nieszczęśliwego wypadku. – Nie wiemy, co powiedzieć. Nie znajdujemy odpowiednich słów. Przerażająca tragedia – powiedzieli zrozpaczeni dziadkowie dwulatka. Ojciec zapewnił, że spuścił syna z oczu zaledwie na krótką chwilę.

