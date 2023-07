Karol III ponownie koronowany. Na uroczystościach zabrakło m.in. dzieci Kate i Williama

5 lipca Karol III został po raz drugi koronowany. Brytyjski monarcha oficjalnie objął tron Szkocji. Do 1603 roku Anglia i Szkocja miały różnych monarchów, stąd konieczność przeprowadzenia drugiej uroczystości w Edynburgu. Jednym z elementów ceremonii była uroczysta procesja, która przeszła ulicą Royal Mile.

Koronacja Karola III a Kamień Przeznaczenia

Karol III i jego małżonka Camilla Parker-Bowles wzięli również udział w dziękczynnym nabożeństwie w katedrze św. Idziego, gdzie król otrzymał szkockie królewskie insygnia tj. koronę Szkocji stworzoną dla Jakuba V w 1540 roku, berło, które miało zostać przekazane Jakubowi IV przez papieża Aleksandra VI w 1494 roku i miecz Elizabeth, nazwany imieniem matki przez papieża Juliusza i przekazany Jakubowi IV w 1507 roku. Co ciekawe, to najstarsze zachowane tego typu klejnoty w całej Wielkiej Brytanii – pochodzą z XVI wieku.

Podczas koronacji wykorzystano także słynny Kamień Przeznaczenia, czyli kamień koronacyjny królów Szkocji, który przez setki lat był przedmiotem sporu między Londynem a Edynburgiem.

Koronacja Karola III bez Harry'ego i Meghan

Nabożeństwo koronacyjne w katedrze św. Idziego zwieńczył wystrzał z 21 dział. Następnie Karol III i jego małżonka Kamila udali się do Pałacu Holyrood, który stanowi oficjalną rezydencję monarchów brytyjskich w Szkocji. W trakcie podróży do pałacu na niebie pojawiły się samoloty wojskowe, które wypuszczą flary w barwach szkockiej flagi.

Podczas pierwszej koronacji show zdecydowanie skradły wnuki księcia Karola: książę George, księżniczka Charlotte oraz książę Louis. Tym razem dzieci Williama i Kate zabrakło na uroczystościach. Powód okazał się bardzo prozaiczny: dzieci nadal chodzą do szkoły. Semestr w Lambrook School znajdującej się nieopodal Windsoru kończy się dopiero pod koniec tygodnia.

Na uroczystościach zabrakło również księcia Harry'ego i Meghan Markle. U boku Karola III pojawił się za to jego starzy syn William z żoną Kate. Na specjalną okazję księżna wybrała zestaw w kolorze chabrowym — dopasowany płaszcz, szpilki oraz fascynator. Stylizacji dopełniał perłowy naszyjnik należący do Elżbiety II.

Incydent podczas koronacji Karola III

Podczas koronacji doszło do nieprzyjemnego incydentu. Przed budynkiem Sądu Najwyższego pojawili się protestujący, którzy po marszu wzdłuż Royal Mile skandowali To nie mój król. BBC podało, że grupa demonstrantów została już zatrzymana po tym, jak zachowywali się agresywnie w stosunku do policji.

