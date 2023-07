Wimbledon. Samochód wjechał w budynek szkoły podstawowej

O zdarzeniu poinformowała brytyjska policja w mediach społecznościowych. Z relacji wynika, że samochód miał wjechać w ścianę budynku szkoły podstawowej w Wimbledonie w południowo-zachodnim Londynie.Wskutek zdarzenia ranny odniosło przynajmniej kilka osób. Służby udzielają im pierwszej pomocy. Na miejscu poza policją pojawiła się już straż pożarna.

Sprawę wypadku skomentował wywodzący się z Wimbledonu brytyjski poseł Stephen Hammond. "Doszło do poważnego incydentu, ana miejscu pracują wszystkie służby" – napisał na Twitterze.

Policja wydała oświadczenie w którym poinformowała, że zdarzenie nie ma żadnych znamion ataku terrorystycznego. Jednocześnie podkreślono, że trwa szczegółowe dochodzenia mające wyjaśnić dokładne okoliczności, w jakich doszło do niebezpiecznego zdarzenia.

Szkoła, w której doszło do wypadku znajduje się około półtora kilometra od kortów, na których rozgrywany jest obecnie wielkoszlemowy turniej Wimbledon. Uczęszczają do niej dziewczynki w wieku od 4 do 11 lat.

Wkrótce więcej informacji.

Czytaj też:

Tragiczna śmierć 4-latka w Warszawie. Prokuratura oskarża motorniczego tramwajuCzytaj też:

Dwulatek wpadł do przydomowego basenu. Nie udało się go uratować