Na Białorusi likwidują trzy obozy polowe. Niepokojący zbieg okoliczności

Przypomnijmy: reżim Aleksandra Łukaszenki pośrednio przyłączył się do rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

To z Białorusi wyprowadzono uderzenie na Kijów

Wyraził zgodę, aby pierwszych miesiącach wojny armia rosyjska wykorzystywała terytorium Białorusi jako bazę wypadową, a także dokonywała stamtąd ostrzałów.

Warto również przypomnieć, że to z Białorusi wyruszyły na początku inwazji rosyjskie jednostki, których celem było zdobycie stolicy Ukrainy.

Na szczęście, plan ten zakończył się całkowitym fiaskiem, a najeźdźcy zostali zmuszeni wycofać się z obwodu kijowskiego już pod koniec marca.

Likwidacja trzech obozów dla rosyjskich poborowych

Jak donosi portal Ukraińska Prawda, na Białorusi likwidowane są właśnie trzy obozy polowe, w których szkolono rosyjskich poborowych przed wysłaniem na Ukrainę.

Znajdują się one na poligonach Osipowicze w obwodzie mohylewskim, Lepel w obwodzie witebskim oraz Obóz Leśniowski w obwodzie brzeskim.

Z analizy zdjęć satelitarnych – które wykonała amerykańska firma Planet Labs – wynika, że z terenu obozów znikają pola namiotowe, w których kwaterowano żołnierzy.

Budowa ogromnego obozu dla Grupy Wagnera?

Proces demontażu rozpoczął się na początku lipca. Nie udało się ustalić, z jakiego powodu podjęto decyzję o likwidacji obozów oraz czy zostaną one przeniesione w inne miejsce.

Warto zwrócić uwagę, że likwidacja wspomnianych obozów zbiega się z budową ogromnego obozu polowego we wsi Cel w obwodzie mohylewskim, nieopodal poligonu Osipowicze.

To największy tego rodzaju obiekt na Białorusi. Składa się z ok. 300 namiotów, które mogą pomieścić kilka-kilkanaście tysięcy osób. Wszystko wskazuje na to, że w nowym obozie zostaną zakwaterowani najemnicy z Grupy Wagnera.

