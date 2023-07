Greta Thunberg nie posłuchała policji. Teraz stanie przed sądem

Szwedzka prokuratura oskarżyła Gretę Thunberg o nieposłuszeństwo wobec organów ścigania. Ma to związek z protestem klimatycznym, który odbył się w leżącym na południu kraju Malmö. 20-letnia aktywistka miała wówczas „odmówić zastosowania się do nakazów policji dotyczących opuszczenia miejsca zdarzenia”. Choć w oficjalnym oświadczeniu prokuratury nie widnieje informacja o kogo chodzi, to rzeczniczka organu Annika Collin potwierdziła personalia oskarżonej.

Greta Thunberg może spać spokojnie

Według szwedzkiego dziennika Sydsvenskan Greta Thunberg stanie przed sądem jeszcze w tym miesiącu. Aktywistka nie ma raczej się czego obawiać. Jak powiedziała w rozmowie z gazetą prokurator Charlotte Ottosen, przestępstwo nieposłuszeństwa jest zazwyczaj karane grzywną.

Protest w porcie w Malmö

Do „nieposłuszeństwa” 20-latki doszło 15 czerwca podczas wielodniowego protestu działaczy klimatycznych w porcie w Malmö polegającego na blokadzie tankowców. „Kryzys klimatyczny jest już kwestią życia i śmierci niezliczonych ludzi. Zamiast bycia biernymi obserwatorami, fizycznie zatrzymujemy infrastrukturę związaną z paliwami kopalnianymi. Odzyskujemy przyszłość” – napisała wówczas Greta Thunberg na Twitterze.

Liczne przewinienia 20-letniej aktywistki

Młoda aktywistka już parę razy wpadła w konflikt z prawem, z czego kilka miało miejsce w tym roku. W styczniu została zatrzymana w Niemczech podczas protestów przeciwko likwidacji wioski Lutzerath, która miała zostać zrównana z ziemią w związku z planami powiększenia pobliskiej kopalni odkrywkowej Gerzweiler 2. W tym samym miejscu zatrzymaną ją także trzy dni później. W marcu zaś Greta Thunberg podpadła policji w Norwegii, gdzie protestowała przeciwko kopalni wiatrowej, która, zgodnie z wyrokiem tamtejszego sądu, naruszała prawa mieszkających tam Lapończyków.

