To koniec rejsów do wraku Titanica. Operator Titana zawiesza działalność

W 2021 roku firma OceanGate uruchomiła nietypową atrakcję. Na pokładzie statku Titan możliwe były rejsy do wraku Titanica. Jak podaje CNN, po tragedii, do której doszło pod koniec czerwca, firma postanowiła zawiesić działalność. Operator łodzi podwodnej Titan przekazał w komunikacie, że nie będzie dłużej organizował żadnych operacji poszukiwawczych i komercyjnych do wraku Titanica.

Firma nie podała żadnych szczegółowych informacji w tej sprawie. CNN przypomniało, że amerykańskie i kanadyjskie służby nadal prowadzą śledztwo w sprawie ustalenia przyczyn czerwcowej implozji, w wyniku której zginęli wszyscy pasażerowie statku Titan.

Katastrofa Titana

Łódź podwodna Titan zaginęła 18 czerwca około 1,5 tys. km na wschód od półwyspu Cape Code w stanie Massachusetts. Na jej pokładzie znajdowało się pięć osób: brytyjski miliarder i podróżnik Hamish Harding, jeden z najbogatszych Pakistańczyków Shawzada Dawood i jego 19-letni syn Suleman Dawood, francuski nurek i ekspert w kwestii katastrofy Titanica Paul-Henry Nargeolet oraz pilotujący łodzi założyciel firmy Ocean Gate Stockton Rush.

Po czterech dniach poszukiwań służby wydały komunikat, w którym poinformowały o śmierci uczestników wyprawy w pobliże wraku Titanica. Pasażerowie nie mieli żadnej szansy przeżycia. 29 czerwca przeprowadzono udaną akcję wydobycia wraku.

Titan został zniszczony w wyniku implozji, czyli zapadnięcia się kadłuba pod wpływem olbrzymiego ciśnienia, które panuje w głębinach oceanów. Tłumacząc to w bardziej obrazowy sposób, implozja stanowi przeciwieństwo eksplozji – materia i energia są gwałtownie kierowane do wewnątrz, a nie na zewnątrz.

