Ukraina przejęła samolot wroga. Tym razem bez walki

O nacjonalizacji samolotu AN-140-100 poinformowała w oficjalnym komunikacji Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. „Naczelny Sąd Antykorupcyjny uwzględnił kolejny pozew Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie przekazania na rzecz Ukrainy mienia objętej sankcjami rosyjskiej korporacji Rostech” – czytamy.

Ukraina nacjonalizuje rosyjskie mienie

Zajęta przez sąd maszyna warta 150 mln hrywien (ok. 17 mln złotych) trafiła do Ukrainy przed rosyjską inwazją z lutego 2022 roku. Rosjanie przekazali ją przedsiębiorstwu Antonow w celu wykonania przeglądu technicznego i serwisu. Samolot miał następnie wrócić do Federacji Rosyjskiej.

Samolot należał do Moskiewskiego Zespołu Lotniczego im. Siergieja Władimirowicza Iljuszyna, będącego częścią Rostechu, głównego dostawcy samolotów dla rosyjskiej armii. Działalność firmy jest obecnie przedmiotem śledztwa ukraińskich służb, które sprawdzają, czy naruszają one art. 110-2 Kodeksu karnego Ukrainy, mówiący o „finansowaniu działań podejmowanych w celu zmiany granic terytorium lub granicy państwowej Ukrainy”.

Zajęty przez Ukrainę dwusilnikowy samolot turbośmigłowy służy do transportu zarówno towarów, jak i ludzi. Maszyna została zaprojektowana w biurze ukraińskiego inżyniera Olega Antonowa, ale produkowana byłą również w Rosji w przedsiębiorstwie Aviakor. Model AN-140-100 to samolot krótkiego zasięgu, charakteryzujący się powiększoną rozpiętością skrzydeł.

Czytaj też:

Zełenski: Jeśli ktoś pomaszeruje prosto na Kreml, nie powinniśmy być zdziwieniCzytaj też:

Tragiczny bilans ostrzału we Lwowie. Zginęły m.in. działaczki polsko-ukraińskiej fundacji