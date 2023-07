Policjanci znaleźli ciało 24-latki. Matka jest wstrząśnięta tym, co zrobili później

24-letnia Azra zginęła w lipcu 2020 roku. Kobieta podróżowała ze swoim przyjacielem do Londynu. W pewnym momencie na autostradzie A21 samochód 21-latki zepsuł się i zapalił. Ciało kobiety odnaleźli wezwani na miejsce policjanci. Leżało w zaroślach pod mostem. Towarzyszący Azrze mężczyzna relacjonował, że 24-latka w zamieszaniu wspięła się na barierę między dwoma pasami jezdni i nie zauważyła luki, w którą wpadła.

Top Gun zamiast współczucia

Po znalezieniu zwłok funkcjonariusze zrobili coś, co nie mieści się w głowie matce ofiary, Nevres Kemal. Kobieta odkryła, że policja zamieściła po wypadku wyjątkowo niestosownego tweeta. To GIF z fimu Top Gun, na którym bohaterowie przybijają sobie piątkę. We wpisie pochwalili się, że „zidentyfikowali zmarłą osobę w ciągu około 90 minut od przybycia na miejsce zdarzenia”.

Taka reakcja wstrząsnęła matką 24-latki. – Ten tweet był po prostu okropny. Nie mogłam uwierzyć, że profesjonalni funkcjonariusze policji przybili sobie piątkę i poklepali się po plecach w związku ze śmiercią mojej córki – opowiadała redakcji Sky News kobieta. Dodała, że jej zdaniem to coś więcej niż brak wrażliwości. – To nie do zaakceptowania. Co siedzi w głowach ludzi, którzy w naszym imieniu pilnują prawa? – pytała wzburzona kobieta.

Wątpliwości rodziny i atak nekrofila

Sama rodzina ma więcej wątpliwości w związku ze sprawą. Zdaniem bliskich Azry, dochodzenie zostało zamknięte zbyt szybko, a policjanci przedwcześnie uznali to zdarzenie za nieszczęśliwy wypadek. Bliscy wskazują, że nie została przeprowadzona szczegółowa sekcja zwłok, a towarzysz kobiety został zbyt szybko zwolniony z aresztu.

Rodzina w 2020 roku złożyła skargę na sposób prowadzenia postępowania, ale nie dopatrzono się nieprawidłowości w postępowaniu funkcjonariuszy z Kent.

Ze śmiercią Azry związana jest jeszcze inna, wstrząsająca historia. Nad zwłokami kobiety w kostnicy Tunbridge Wells w Pembury pastwił się nekrofil David Fuller.

