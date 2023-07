Hiszpańskie służby ścigają się z czasem. Szukają 300 zaginionych migrantów

Hiszpańskie służby szukają łącznie trzech łodzi, które wypłynęły w kierunku Wysp Kanaryjskich z miasta Kafountine w południowym Senegalu. Jak informuje Reuters, łódź z około 200 osobami na pokładzie wypłynęła 27 czerwca, wcześniej w śmiertelnie niebezpieczną podróż ruszył dwie inne łodzie – jedna przewożąca około 65 osób, a druga między 50 a 60. Przedstawiciele organizacji pomocowych alarmują, że na pokładach prawdopodobnie jest wiele dzieci.

Losy wszystkich trzech łodzi wciąż pozostają nieznane. W akcję poszukiwawczą zaangażowano zarówno łodzie hiszpańskie straży przybrzeżnej, jak i samolot. Największa łódź, z około 200 osobami na pokładzie, miała zaginąć tuż po wypłynięciu. Jeżeli szacunki organizacji pomocowych okażą się prawdziwe, łączna liczba zaginionych może przekraczać 300 osób.

Wyspy Kanaryjskie nowym celem migrantów z Afryki

Kafountine oddalone jest od Teneryfy, jednej z Wysp Kanaryjskich, o około 1700 kilometrów. Reuters zauważa, że głównym celem migrantów próbujących przedostać się z Afryki Zachodniej do Hiszpanii jest obecnie właśnie ten archipelag, a nie kontynent. Według danych działającej w ramach ONZ Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM), w 2022 roku co najmniej 559 osób zginęło na morzu podczas próby przedostania się na hiszpańskie wyspy. Rok wcześniej zginęło co najmniej 1126 osób. IOM zaznacza jednak, że dane są niepełne, bo wiele zaginionych statków nigdy nie zgłoszono służbom.

„Według hiszpańskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w 2022 roku na Wyspy Kanaryjskie bez pozwolenia przybyły 15 682 osoby, co oznacza spadek o ponad 30 proc. w porównaniu z 2021 rokiem” – informuje Reuters. Jednak sytuacja wciąż jest poważna. 22 czerwca w pobliżu Wysp Kanaryjskich hiszpańskie służby uratowały 227 migrantów. Według przedstawicieli organizacji pomocowych, zginęło ponad 30 osób, w tym dziecko.

