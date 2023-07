Sukces księcia Harry’ego. Odbudował się po ciosie sprzed pół roku

Według danych dostępnych na portalu YouGov Książę Harry jest bardziej popularny w USA, niż książę William. O obu członkach rodziny królewskiej słyszało 95 proc. osób biorących udział w głosowaniu. Harry jest jednak lubiany przez 48 proc. osób, a William przez 43 proc. Negatywny stosunek do księcia Sussex deklaruje 24 proc. ankietowanych, a wobec następcy brytyjskiego tronu 21 proc., stad ich wynik netto to +24 i +22. Neutralność wobec Harry’ego i Williama wynosi odpowiednio 23 i 31 proc.

Jeśli chodzi o żony członków rodziny królewskiej to Megan Marke kojarzy 85 proc. osób, lubi 40 proc., nie lubi 23 proc., a 22 proc. deklaruje wobec niej postawę obojętną. Jej ocena netto to +17. Rozpoznawalność Kate Middleton wynosi z kolei 84 proc. Popularność księżnej Walii to 46 proc., a nie lubi jej 11 proc. biorących udział w sondażu, stąd wynik netto wynosi +35. 27 proc. deklaruje wobec księżnej Kate neutralny stosunek.

Jak oceniani są Harry, Meghan, William i Kate?

Dane pochodzą z około 1 500 wywiadów przeprowadzonych między kwietniem a czerwcem. Dla porównania zwykłe sondaże trwają kilka dni. Książę Sussex powoli odbudowuje swoją reputację po premierze autobiografii księcia Harry’ego, w której skrytykował rodzinę królewską oraz po premierze filmu dokumentalnego na platformie Netflix.

W grudniu 2022 r. książę Harry był lubiany 52 proc. osób biorących udział w sondażu przeprowadzonym na zlecenie amerykańskiego Newsweeka. Nie lubiło go z kolei 14 proc., co dawało ocenę netto +38. Sześć dni po publikacji biografii wynik netto wynosił natomiast -7. Premiera książki księcia obiła się również na ocenie pozostałych członków rodziny królewskiej, ale najbardziej ucierpieli na tym właśnie książę Harry i Meghan Markle. Ocena netto księżnej Sussex spadła wtedy do -13.

Czytaj też:

Książę Harry znów pojawił się publicznie bez żony. Podsyci to plotki o problemach związkuCzytaj też:

Karol III ponownie koronowany. Na uroczystościach zabrakło m.in. dzieci Kate i Williama