Przełomowy krok przed szczytem NATO. Erdogan podjął decyzję

W poniedziałek 10 lipca sekretarz generalny NATO spotkał się z prezydentem Turcji i premierem Szwecji. Jens Stoltenberg poinformował, że Recep Tayyip Erdogan zgodził się poprzeć starania Szwecji w sprawie przystąpienia do Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Szwecja krok bliżej do NATO? Jens Stoltenberg: To historyczny krok

„To historyczny krok, który czyni wszystkich sojuszników NATO silniejszymi i bezpieczniejszymi” – napisał Jens Stoltenberg na Twitterze. Jak dodał podczas konferencji prasowej, prezydent Turcji ma przekazać wniosek akcesyjny Szwecji do tureckiego parlamentu, co „zapewni ratyfikację”. Sekretarz generalny NATO jednocześnie zaznaczył, że nie można na tym etapie wskazać konkretnej daty, kiedy Szwecja oficjalnie dołączy do Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Kilka godzin wcześniej minister spraw zagranicznych Tobias Billström w krajowej telewizji publicznej SVT oznajmił, że oczekuje jasnego sygnału z Ankary w sprawie akcesji Szwecji do NATO. Odpowiedź prezydenta Turcji była dość zagadkowa, a między wierszami można było wyczytać, że Recep Tayyip Erdogan trzyma niejako w szachu państwa należące do NATO. – Unia Europejska powinna otworzyć drogę do członkostwa Turcji w bloku 27 europejskich państw, zanim turecki parlament zaakceptuje prośbę Szwecji o członkostwo w NATO – oznajmił na konferencji prasowej.

Wołodymyr Zełenski: Tego sygnału potrzebujemy właśnie teraz

Dzień przed rozpoczęciem szczytu NATO w Wilnie Wołodymyr Zełenski podkreślił, że Ukraina zasługuje, aby stać się częścią Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jednocześnie polityk wskazał, że jest świadomy ograniczeń. – Nie teraz, teraz (w Ukrainie – red.) trwa wojna. Ale potrzebujemy czytelnego sygnału. I tego sygnału potrzebujemy właśnie teraz – stwierdził stanowczym tonem.

Kilka godzin wcześniej Bloomberg poinformował, że Wołodymyr Zełenski weźmie osobiście udział w szczycie NATO. Z nieoficjalnych ustaleń wynikało, że prezydent Ukrainy pojawi się w Wilnie w środę. Tych doniesień nie potwierdziła kancelaria Wołodymyra Zełenskiego.

Czytaj też:

Wyciekły tajne ustalenia przed szczytem NATO. Ma powstać nowy plan obronyCzytaj też:

Szczyt NATO w Wilnie. Andrzej Duda o „jasno i wyraźnie” zdefiniowanym zagrożeniu