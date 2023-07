Jasna deklaracja Stoltenberga po spotkaniu z Zełenskim. „Ukraina stanie się członkiem NATO”

– Gdy prezydent Putin najechał na Ukrainę w zeszłym roku, nie doszacował odwagi ukraińskiego narodu, odwagi sił ukraińskich i determinacji przywództwa politycznego Ukrainy. Ale nie docenił również jedności oraz siły całego NATO. NATO jest i będzie przy tobie i przy was tak długo, jak będzie to potrzebne – powiedział Jens Stoltenberg, zwracając się do prezydenta Ukrainy.

Szczyt NATO w Wilnie. Stoltenberg: Ukraina stanie się członkiem sojuszu

Sekretarz generalny NATO powiedział, że został przyjęty pakiet, który „zbliża Ukrainę do NATO”. – Wieloletni program wsparcia praktycznego, ustanawiający nową Radę NATO-Ukraina, a także potwierdzenie, że Ukraina stanie się członkiem NATO – przekazał Jens Stoltenberg i zapowiedział, że posiedzenie inauguracyjne rady rozpocznie się za kilka minut.

– Jest to forum, gdzie Ukraina oraz sojusznicy z NATO spotykają się jak równi. Prowadzone są konsultacje kryzysowe i wspólnie podejmowane są decyzje. Ukraina jest teraz bliżej NATO, niż była kiedykolwiek wcześniej. Sojusznicy potwierdzili, że Ukraina stanie się członkiem sojuszu i uzgodnili, że zostaje usunięty wymóg dotyczący planu działań na rzecz członkostwa – podkreślił Jens Stoltenberg.

Sekretarz generalny NATO zaznaczył, że ta decyzja zmieni drogę Ukrainy do członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim. – Proces ten nie będzie już procesem dwuetapowym, lecz jednoetapowym – przekazał. Jednocześnie nie zostały ujawnione ramy czasowe akcesji Ukrainy do NATO.

Wołodymyr Zełenski: Wyniki szczytu są dobre

W dalszej części konferencji głos zabrał Wołodymyr Zełenski. – Cieszę się, że mogę uczestniczyć w takim szczycie, czekając na dobre informacje. Bezpieczeństwo to coś, co oczywiście jest obecnie nam bardzo potrzebne. Brakuje nam tego, a nasza współpraca tutaj, w NATO, z naszymi partnerami jest czymś, co z całą pewnością wypełni ten deficyt bezpieczeństwa – powiedział prezydent Ukrainy.

– Nasi żołnierze mają już dobre doświadczenie we współpracy z NATO. Udowodnili też, że są w stanie dobrze korzystać ze środków bojowych NATO i również udowodnili, że globalna demokracja jest mocniejsza niż ataki terrorystyczne. I nawet wtedy, kiedy trwa pełnoskalowa wojna Rosji przeciwko Ukrainie, cały czas kontynuowany jest proces reform oraz proces naszej integracji z UE – kontynuował polityk. Na zakończenie przemówienia Wołodymyr Zełenski powiedział, że „wyniki szczytu są dobre”.







Raport Wojna na Ukrainie

Otwórz raport





Czytaj też:

Państwa G7 wyślą Moskwie jasny sygnał? Pod tym dokumentem ma się podpisać również PolskaCzytaj też:

Nieletni zakładnicy wojny. Tak wygląda owiana tajemnicą misja. „Karmili nas jak psy”