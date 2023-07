Prezydent Turcji o zmianie stanowiska Rosji. „Pojawiły się pewne okoliczności”

Recep Tayyip Erdogan przyznał, że Rosja początkowo była wściekła po wypuszczeniu do Ukrainy obrońców Azowstalu. Dodał, że „pojawiły się jednak pewne okoliczności” i doszło do zmiany nastawienia. Prezydent Turcji nie chciał powiedzieć, o co chodzi.

Wołodymyr Zełenski z wizyty w Turcji 8 lipca wrócił razem z obrońcami Mariupola. Stało się to pomimo ustaleń, że ustaleń, że mieli pozostać w Turcji do końca konfliktu. Złamanie ustaleń wywołało wściekłość Dmitrija Pieskowa. Rzecznik Władimira Putina przekonywał, że decyzja nie była konsultowana z Moskwą i ma związek z rzekomymi niepowodzeniami Ukrainy w kontrofensywie. Prezydent Turcji ujawnił oburzenie Rosji ws. Ukrainy. Doszło do zmiany nastawienia Recep Tayyip Erdogan odniósł się do szczegółów na konferencji prasowej po szczycie NATO w Wilnie. Turecki przywódca zdradził, że zdecydował się uwolnić obrońców Azowstalu na prośbę Zełenskiego. – Na początku Rosja była oburzona i pojawiły się pewne oświadczenia, ale potem, gdy dowiedzieli się o pewnych okolicznościach, sytuacja zmieniła się w pozytywną rzecz – powiedział Erdogan, cytowany przez Reutersa. Prezydent Turcji nie zdecydował się wyjaśnić, o jakie okoliczności chodzi. Na zakończenie zaznaczył jednak, że podczas jego najbliższego spotkania z Putinem będzie miał okazję omówić sytuację w cztery oczy. Rosyjski polityk ma odwiedzić w sierpniu Turcję. Obrońcy Azowstalu wrócili do Ukrainy. Recep Tayyip Erdogan wypuścił ich na prośbę Zełenskiego Na pokładzie samolotu wracającego do Ukrainy znaleźli się dowódca Pułku Azow Denys Prokopenko i jego zastępca Swiatosław Pałamar, dowódca 36. brygady piechoty morskiej Serhij Wołynski oraz Ołeh Chomienko i Denys Szlecha. Żołnierze po powrocie spotkali się z bliskimi. Część z nich po raz pierwszy od zwolnienia z rosyjskiej niewoli widziało na żywo swoich rodziców. Obrońcy Azowstalu otrzymali rozkaz złożenia broni w maju 2022 r. Wówczas trafili do rosyjskiej niewoli. Przebywali tam przez kilka miesięcy, a niektórzy pozostają w niej do dziś. Czytaj też:

Przełomowy krok przed szczytem NATO. Erdogan podjął decyzjęCzytaj też:

Erdogan wymierzył „policzek” Putinowi? „Powinien zetrzeć plwocinę z twarzy”